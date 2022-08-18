〈合庫金法說〉升息+打炒房 看下半年房市「價平量縮」

央行升息加上政策打炒房，促使房市降溫，但合庫金 (5880-TW) 認為，在成本居高不下、升息等因素交錯下，房價再跌空間有限，研判下半年房市將呈現「價平量縮」的格局。

合庫金今 (18) 日舉行第二季法人說明會，包括房市與經濟展望成與會法人關注焦點。不動產部分，根據合庫銀統計，至 7 月底止，房貸餘額共約 6115 億元、年增 7.6%；土建融餘額則有 1565 億元、年增 4.3%。

對於房市展望，合庫金主管表示，在建材漲價、持續缺工等成本面因素下，房價下跌空間有限，但因政府持續打擊房市炒作、升息與俄烏戰爭等不確定因素，加上先前價量有一定程度的漲勢，這也讓買方陷入觀望，預估房市將呈現「價平量縮」。

升息議題部分，合庫銀表示，台美升息循環對銀行利差有一定助益，銀行的淨利差 (NIM) 在 3 月底已經觸底，7 月利差有明顯反彈趨勢，而在升息循環下，下半年淨收益將優於上半年。

根據合庫銀統計，截至今年 6 月底放款餘額為 2 兆 4839 億元，較 2021 年同期成⾧ 2.42%，主要動能為中小企業放款及個人房貸放款成⾧所帶動；存款餘額為 3 兆 4927 億元，較 2021 年同期成⾧ 4.18%，主要是新台幣總存款餘額增加 2.49% 及外幣總存款餘額增加 13.58% 所致；存放比為 71.12%。

展望後市，合庫金總經理陳美足表示，下半年將持續強化核心競爭力提高盈餘，將從擴增國際聯貸、增加海外放款與收益，並提高財務操作的淨收益等著手。