〈群創法說〉Q3產能利用率跌破7成 修正展望出貨減幅擴大、價格持穩

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (18) 日召開法說，下半年展望仍保守看待，董事長洪進揚指出，將視市場狀況調度生產資源，由於終端庫存去化較預期緩慢，估本季產能利用率將下滑至 5-7 成，並下修出貨展望，第三季從原本估持平調整成季減，價格則受惠產品組合改善，平均售價 (ASP) 季減幅較原先預估的收斂。

群創原預期第三季大尺寸面板出貨量將維持第二季水準，價格則季減 7-9%，中小尺寸面板出貨量也將季減 17-19%，由於市場變化快速、庫存去化較預期緩慢，群創修正展望看法，估本季大尺寸面板出貨量將季減 11-13%，價格則可望在高值化產品助推下，季減幅收斂至 1-3%。

面板產業今年挑戰不斷，除產業供過於求外，價格也因終端需求放緩而回檔修正，部分尺寸甚至已跌破現金成本價，大幅稀釋面板廠獲利空間，洪進揚認為，第三季大環境變化仍將持續影響公司營運，但他強調，廠商在現金成本以下進行生產銷售意義不大，因此會視情況調整產能利用率，同時積極調整產品組合，強化價值、競爭力。

洪進揚預期，下半年整體產能利用率落在 5-7 成，但仍要視庫存調節情況而定，近期限電事件則有利庫存去化，但傳統季節性的返校季、黑五、聖誕購物季拉貨通常也會在 11 月底告一段落，因此現階段看第四季利用率仍難有較大拉升。

洪進揚指出，雖然大環境挑戰多，但群創嚴守財務紀律，維持穩健經營，上半年淨負債比為 3% 相對穩健，此外，今年資本支出也未調整，維持在 260 億元水準，持續投入本業技術升級、產業生態圈建構、新創事業布局。

群創第二季營運由盈轉虧，稅後虧損 47.41 億元，每股虧損 0.45 元，終結連七季獲利榮景，並創下近八季低點，上半年也同步轉虧，稅後虧損 28.5 億元，每股虧損 0.27 元。