〈美股早盤〉Fed會議紀要造成市場情緒謹慎 主要指數漲跌不一

聯準會（Fed）日前公布的 7 月會議紀要案是收緊政策的力度減弱後，投資人紛紛尋找未來升息訊號的蛛絲馬跡，美股主要指數周四（18 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 1%。

美國上周初領失業金人數報 25 萬人，為三周以來首次下滑，表明就業市場仍舊健康，同時 8 月費城 Fed 製造業指數報 6.2，不僅遠高預期 - 5.0，也遠超前值 - 12.3，不過商業情況與新訂單指數仍舊疲軟，分別報 - 10.6 與 - 5.1。

Fed 最新會議紀要雖然沒有明確暗示，從 9 月 20 日至 21 日議息會議升息的具體速度，但顯示美國央行決策者承諾將盡可能高地升息以抑制通膨。

微妙的信號不足以讓市場保持風險偏好的立場。Fed 將於下周在懷俄明州的傑克森洞（Jackson Hole）召開年度研討會，屆時將有更多的線索出爐，因此謹慎是當下市場的基調。

與 Fed 政策會議日期相關的交換合約顯示，與升息 2 碼（50 個基點）相比，下個月升息 3 碼（75 個基點）的機率較低。截稿前根據芝商所 FedWatch Tool，升息 2 碼的機率為 63.5%，升息 3 碼的機率為 36.5%。

市場對政策收緊速度放緩以及明年晚些時候將轉向降息的預期已經推動全球股市較 6 月低點上漲 12%。然而市場情緒可能太過樂觀，在最糟情境下可能會導致持續的價格壓力，迫使在經濟萎縮之際限制借貸成本。

歐洲方面，歐洲央行執行委員施納貝爾（Isabel Schnabel）今日受訪時表是，自歐洲央行（ECB）7 月升息 2 碼以來，通膨前景尚未改變，即便是經濟衰退也不足以緩解物價壓力，暗示下個月有可能會再次大幅升息。歐洲央行管理委員會成員 Martins Kazaks 也表示 ECB 將繼續升息。

其他消息方面，根據中國媒體報導，中國高溫限電致使川渝地區汽車產業鏈生產受限，特斯拉 (TSLA-US)、蔚來 (NIO-US) 等充電服務暫停。

截至台北時間周四（18 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤下跌 5.33%，至每股 32.14 美元

柯爾百貨盤前公布上季財報，儘管營收、獲利均優於市場分析師預期，但由於促銷活動與成本上升，下調全年財測。柯爾百貨上季營收報 40.9 億美元、經調整後每股獲利報 1.11 美元，雙雙優於分析師預估的 38.5 億與 1.03 美元，該公司預估 2022 會計年度營收將下滑 5% 至 6%，先前預估是較去年同期持平至上升 1%。

思科 (CSCO-US) 早盤上漲 5.97%，至每股 49.45 美元

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三（17 日）盤後公布的上季營收和獲利優於市場預期，沖淡企業科技支出減緩的擔憂，且新一年度的財測令市場驚喜，意味著晶片短缺造成的供應鏈瓶頸緩解，有能力履行更多訂單。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤暴跌 20.28%，至 18.40 美元

美國居家用品零售商 Bed Bath & Beyond 盤前暴跌逾 14%，主因是受到投資人、GameStop 總裁柯恩（Ryan Cohen）在文件中示意將出售擁有的 778 萬股 Bed Bath 股份，購買總價約為 1.194 億美元，不包括經紀佣金。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 25 萬人，預期 26.5 萬人，前值 25.2 萬人

美國上周續領失業金人數報 143.7 萬人，預期 143.8 萬人，前值 143 萬人

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 6.2，預期 - 5.0，前值 - 12.3

美國 7 月成屋銷售年化總數預估 489 萬戶，前值 512 萬戶

美國 7 月成屋銷售年化月率前值 - 5.4%

美國 7 月諮商會領先指標月率預估 - 0.5%，前值 - 0.8%

華爾街分析：

AlphaSimplex 集團首席研究策略師與投資組合經理 Kathryn Kaminski 表示，投資人對迅速解決通膨的問題有點過於樂觀，認為不必採取更多政策與升息。

德銀分析師表示，由於市場出現「通膨觸頂」的說法，風險資產強勁上漲，但昨日這一泰是嘎然而止戛然而止，多家報紙紛紛大肆報導會議紀要內容，給央行即將放緩升息步伐的預期潑了一盆冷水。

旗集團亞太區交易策略主管 Mohammed Apabhai 表示，投資人迫切需要避險，導致本輪熊市反彈的環境即將改變。他也說，Fed 已經看到貨幣狀況有所鬆動，現在準備繼續收緊貨幣政策特別是從 9 月 1 日開始，將從目前 475 億美元的量化緊縮規模擴大一倍至 950 億美元。