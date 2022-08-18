Fed會議紀要沒那麼鷹派？策略師：市場過於樂觀

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 公布 7 月會議紀錄後，部分策略師認為，市場參與者似乎太快消化「沒那麼鷹派」的政策前景，反應已過於樂觀。

會議紀錄顯示，Fed 官員認為認為有必要將基準利率調升至足以讓經濟放緩、從而打擊通膨的程度。不過，也有許多官員表達對過度緊縮風險的擔憂。

美股三大指數周三集體收低，道指收復盤中部分跌勢後，終場收跌 171 點或 0.5%，終止連五漲，標普 500 跌 0.7%，那指則挫 1.3%。

在投資人試圖分析會議紀要之際，花旗經濟學家認為，會議紀要並沒有暗示將採取更鴿派的政策立場，而是呼籲在充滿不確定且快速變化的環境之下，持續觀察經濟數據變化。

花旗經濟學家 Andrew Hollenhorst 和 Veronica Clark 表示，7 月會議紀要總體平衡，除了反映委員會對於祭出太少限制來壓低通膨的擔憂，同時也凸顯他們對過度收緊政策，最終導致經濟負成長的顧慮。

花旗認為，在 7 月會議之後，更強勁的經濟數據、高得令人擔憂且持續的薪資、物價通膨，以及寬鬆的金融條件顯示，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將再次採取強硬措施，來維護信譽。

InspereX 資深交易員 David Petrosinelli 也認為投資人過於樂觀並產生誤解。

他表示：「這絕非市場第一次誤解會議紀要，人們認為這沒有那麼鷹派，但這並非我所接收到的。」他說：「Fed 終究還是知道存在通膨問題，他們也了解現在還沒接近限制性利率水平，但我認為他們會達到。」

美股目前已自 6 月中旬低點反彈，除了那指脫離熊市之外，道指和標普 500 也歷經新一輪上漲，但策略師認為，市場對鮑爾在 7 月會議以及非農就業報告的樂觀反應似乎來得太早。

紐約梅隆銀行財富管理部門董事總經理 Andy Tepper 說：「我認為我們還沒走出困境。我們相信科技股有機會反彈，而且我們已接近緊縮周期的尾聲，但坦白說，我們認為這似乎來得太早，Fed 還需要處理令人擔憂的黏性通膨 (stickier inflation)。」