〈財報〉柯爾百貨調降財測 歸因於其中等收入顧客消費不足

柯爾百貨 (Kohl"s)(KSS-US) 周四 (18 日) 再次調降今年財測，聲稱其中等收入客戶受到通膨上升的壓力尤重，從而抑制了銷售。

CEO 加斯 (Michelle Gass) 在財報聲明中表示，該公司正在調整其業務計劃，並採取行動減少庫存和削減開支，「以應對疲軟的需求前景」。

由於投資人更加關注未來的財測，柯爾股價在周四盤前交易中下跌逾 7%，即使其第 2 財季獲利和營收超越分析師調降降後的預期。

柯爾百貨現在預計其 2022 財年的淨銷售額將下降 5% 至 6%，而之前的預測是較去年同期持平至上升 1%。

它現在還預計調整後每股獲利在 2.80 美元至 3.20 美元之間，而前的財測為 6.45 美元至 6.85 美元。

在柯爾發布財報的本周，沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 都重申其全年財測，即使獲利面臨壓力。沃爾瑪表示，更多其中高收入消費者光顧其商店以搜索打折商品，這有助於其整體業績。然而，Target 的獲利叩受到其在假期前以大幅降價清理過剩商品所拖累。

根據 Refinitiv 的估計，與分析師的預期相比，柯爾第 2 財季的表現如下：

●調整後每股獲利 1.11 美元，高於預期的 1.03 美元

●營收 40.9 億美元，高於預期的 38.5 億美元

柯爾百貨截至 7 月 30 日當季淨利由一年前的 3.82 億美元或每股 2.48 美元大跌至 1.43 億美元或 1.11 美元。

銷售額則由去年的 44.5 億美元下跌 8.5% 至 40.9 億美元。

開業至少 12 個月店面的同店銷售額下跌 7.7%。

加斯說，「雖然 2022 年比原本預期的更具挑戰性，但柯爾百貨仍然是一家財務實力雄厚的公司。」

該公司周四表示正加速回購股票，預計將回購 5 億美元的普通股。

柯爾同時也表示將維持分派現金股利每股 50 美元的承諾不變，發放日期是 9 月 21 日。

截至周三 (17 日) 收盤，柯爾股價今年來已下跌約 31%。