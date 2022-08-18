財經專家：市場準備降溫 投資人應獲利了結

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週三 (17 日) 預估，近期美股反彈已進入尾聲，敦促投資人削減部分倉位、獲利了結。

受原物料價格下跌和一些通膨數據的提振，美股自 6 月中旬以來出現反彈行情，不過，美股週三上漲動能減弱，目標百貨 (Target) 疲弱財報、零售銷售數據不佳拖累之下，四大指數全數盡墨。

Cramer 週三表示：「我不想嚇到大家，但股市在經歷奇蹟般的漲勢後，需要一段冷靜期，而我們肯定會經歷這一段時期。」

Cramer 研判市場買超、聯準會本輪升息循環尚未結束，以及市場泡沫過多是市場準備降溫的三大主因。

首先，S&P oscillator 震盪指標自 7 月下旬以來一直處於超買狀態，意味著市場可能會出現回調，Cramer 建議投資人將 6 月以來股票大漲的部位進行獲利了結。

Cramer 喜歡追蹤的 S&P oscillator 震盪指標非公開資訊，而是付費服務。該指標是衡量當前市場情緒的工具，若市場買超，指標會超過 4，如果低於 -4，則是賣超。

第二，Cramer 警告投資人不應假設聯準會能實現經濟軟著陸，尤其是聯準會仍處於抵抗通膨的情況下。

Cramer 稱，儘管聯準會升息的激進程度將低於兩個月前的預期，但他們仍在對抗通膨的道路上，汽油價格下降和商店庫存過剩表明，通膨正在下降，但房價和租金仍處於高位，而且就業數據仍非常強勁。

第三，Cramer 認為市場上的泡沫太多了，都是因為投資者過度興奮，導致許多股票的漲幅超過應有的水平。

Cramer 警告美股狂歡終將曲終人散 (圖片：AFP)

迷因股 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 近期漲勢驚人，一個月內就從每股 4.96 美元飆升到 23.08 美元，月漲幅高達 365.32%。GameStop 總裁 Ryan Cohen 週三盤後傳出將售出 BBBY 持股，BBBY 盤後股價斷崖式暴跌。

Cramer 警告：「美股狂歡終將曲終人散，就像先前迷因股退燒時那樣。」