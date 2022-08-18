特斯拉中國交付時間縮短 Model Y最快4週領車

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 週四 (18 日) 表示，在近期生產線升級計畫中，上海廠產量有所提高，因此 Model 3 和 Model Y 在中國的交車等待時間大幅縮短，最快 4 週 Model Y 就可交車。

特斯拉先前曾表示，中國消費者在下訂電動車款後，大約要等 8 週到 24 週，才能領車。不過，在上海廠生產線升級過後，如今 Model Y 的等待時間為 4 到 8 週，而其他版本的 SUV 和 Model 3 則要等 12 到 20 週。

特斯拉已完成對上海工廠生產線的重大升級，該廠的產量正在提高，目標是最終每周生產 22000 輛車。

特斯拉位於中國經濟中心上海的工廠在第 2 季受到嚴重影響，從 3 月下旬起被迫停產 22 天。中國大環境因素被視為導致特斯拉第二季交車量比上季下降 18% 的關鍵因素，結束近 2 年來創紀錄的每季交車數。

特斯拉執行長馬斯克曾表示，生產對公司來說是比需求更大的挑戰，該公司也正在努力增加柏林和德州工廠的產量。

今年來特斯拉股價已大跌約四分之一，原因是通膨竄升和美國聯準會 (Fed) 上調基準利率，促使部分投資人重新考量高成長股票，其中也包括特斯拉。