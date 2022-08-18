房市哀歌 中國最大建商示警 上半年獲利銳減70%

中國最大建商碧桂園 (02007-HK) 周四（18 日）示警，上半年核心獲利恐銳減 70%，凸顯房市危機衝擊，碧桂園股價應聲重挫逾 5%。專家預料，中國會有更多建商公告上半年獲利下降 25%。

碧桂園周四在港交所發布公告，預估上半年核心獲利將介於人民幣（下同）45 億（6.64 億美元）至 50 億元，遠不如一年前的 152 億元。淨利介於 2 億至 10 億元，也不如去年同期的 150 億元。碧桂園定下半月公布完整財報。

碧桂園股價周四盤中聞訊大跌 5.6%，今年來跌幅擴大至 66%。

昔日被認為是中國安全建商之一的碧桂園，在監管機關打擊和疫情重創房地產銷售後，也苦不堪言。國際信評機構惠譽（Fitch）周二將碧桂園打入垃圾級，致使其失去最後一個投資級評級。

中國建商的流動性危機，導致新建案驟減，且約 5% 建案成為「爛尾樓」，引發購房者抵制，拒繳房貸。

市場崩潰可能導致其他公司的獲利下滑。Jefferies 金融集團分析師陳姝瑾說，「碧桂園不會是唯一一個」，由於銷售疲弱，預料中國會有更多民間建商公告上半年獲利下降 25%。

碧桂園董事會表示，上述獲利的影響因素，多為非現金性質，集團經營情況良好，具備充足可動用現金，現金流依舊穩健。

不過，牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家胡東安表示，截至 7 月，中國建商的現金流共計較一年前減少 24% 至 15.22 兆元。現金流是建商維持運轉的指標。

在中國，建商在建案完工前，就會開始銷售預售屋。問題是 6 月底以來，一些購房者開始拒繳房貸，以抗議建案停工。胡東安說，癥結就在於建商沒足夠現金流，無力持續推動建案。