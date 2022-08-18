危機四伏！恒大汽車傳將被收購 天津廠半年僅生產200輛

恒大汽車 (00708-HK) 啟動「恒馳 5」預售 43 天後，一個難題擺在眼前。知情人士透露，由政府帶頭，恒大汽車可能將被另一家車廠收購，凸顯恒大集團大 (03333-HK)危機四伏。

界面新聞報導，牽頭方可能是地方政府。目前恒大汽車僅天津廠具備生產資質，正在預售的「恒馳 5」車型，便在此地生產。

龐大債務令恒大集團危機四伏，而恒大汽車是最後希望，因此恒大不願放手。知情人士表示，各方仍在僵持。

恒大汽車是否會被併購，仍是個懸而未決的問題。對恒大汽車而言，能夠騰挪的空間似乎不多，且相較於資金問題，更嚴重的問題，是信譽破產後引發的供應鏈危機。

消息人士說：「現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，現在恒大跟任何人去談，都是先交全款。」

知情人士表示，上周，購買恒大理財、房地產及恒馳供應商等人員進入恒馳天津廠總裝車間維權，導致生產停擺。

此外，由於備料不足，天津廠也將在周四（18 日）停工。距離「恒馳 5」首車下線已過去半年多，但天津工廠共計大約只生產 200 輛汽車。

由於集團資金出問題，以及恒大汽車持續虧損，去年 8 月恒大曾發布公告，表示「正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者，探討有關出售本公司旗下部分資產」，其中就包括恒大汽車。

不過，恒大此次探詢並未獲實質性成果，隨後在去年 10 月，恒大汽車喊出口號：「大幹三個月，天津工廠恒馳首車下線」。