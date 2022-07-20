中國「爛尾樓」連環爆 建商欠款 供應商也拒繳貸款

中國建商的一些供應商拒繳銀行貸款，理由是建商積欠貨款，顯示中國「爛尾樓」風暴開始蔓延。

財新傳媒周二（19 日）援引一家供應商的聲明，報導數百家房地產產業供應商抱怨他們再也無力支付帳單，因為中國恒大集團 (03333-HK) 等建商仍拖欠貨款。

湖北恒大供應商與小微企業在網上流傳的一封告知書中聲稱，自恆大去年 7 月商業票據全面逾期後，湖北中小企業、材料供應商就陷入生存危機，變賣家產，苦撐一年，如今已瀕臨破產，因此決定當局一日不給說法，就停止償還一切貸款和欠款，「寧做黑戶也不還債」。

該團體在告知書中說：「現決定停止（償還）一切貸款、欠款，並告知同行拒絕一切賒帳、商業票據，由此產生的供應鏈危機將引發連鎖反應，其後果由恒大承擔。」

這封停貸告知書的發出日期為 7 月 15 日，告知對象是湖北各級政府和貸款銀行。恒大並未立即回應上述消息。

供應商拒繳貸款，成為「爛尾樓」風暴的最新跡象，如今這場危機正蔓延至其他經濟領域。

事態發展凸顯北京陷入困境，左右為難，隨著房市危機加劇，北京正努力評估該紓困哪個群體：若援助部分借款人，可能會引發其他許多人仿效，拒付房貸。

若北京救助借款人，可能會給國家財政帶來壓力，但隨著愈來愈多借款人拒還債務，北京忽視這些要求，可能會導致違約螺旋式上升。