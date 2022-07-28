填補「爛尾樓」資金缺口 北京傳推人民幣1兆元貸款

知情人士透露，北京正尋求為「爛尾樓」提供高達人民幣 1 兆元（1,480 億美元，下同）的貸款，以協助建商完工，並安撫拒還房貸的購房者。

倫敦金融時報報導，參與討論的人士表示，中國人民銀行（央行）初步將向國有商業銀行提供約 2,000 億元低利貸款，年利率約為 1.75%。

根據最近獲中國國務院批准的計畫，銀行業者將使用央行的貸款，連同自有資金，為「爛尾樓」提供再融資。

知情人士說，政府希望銀行業者能透過槓桿，將這筆初始資金擴大四倍至約 1 兆元，以填補「爛尾樓」部分資金缺口。

不過，銀行高層和分析師警告，對銀行而言，要從爛尾建案賺取回報實有難度，因此，央行的籌資目標恐怕將面臨挑戰。

分析師說，央行的再融資計畫欲奏效，只有以下一種情境：受援助建案能銷售或出租未出售公寓，產生足夠現金流，進而償還新貸款。

然而，恒生銀行中國首席經濟學家王丹說，許多「爛尾樓」已經賣完，或位於比較落後的城市，不利於物件銷售與出租。

據中國光大銀行估計，全國「爛尾樓」戶數多達 800 萬，建商需再投入 2 兆元才能竣工。

彭博行業研究分析師 Patrick Wong 則認為，如果金融時報的報導屬實，這將是迄今最具體的措施，看到政府採取行動，確保預售屋興建，並減緩市場擔憂，這是一個具有正面意義的行動。

過去一年來，過度槓桿的建商，不得不暫時停止興建全國數百萬套公寓，若愈來愈多購屋者因此拒繳房貸或走上街頭，可能引發人們擔憂金融市場波動和社會動蕩。

中國房地產產業約占中國國內生產毛額（GDP）的比率約三分之一。該產業景氣長期低迷，加上政府祭出封鎖令，導致上季 GDP 成長率放緩至 0.4%。

在「爛尾樓」風暴蔓延之際，上半年銀行業發行的債券規模，較去年同期增激 29%，以充實資本、彌補信用損失，地方政府也透過發債挹注銀行業，以幫助資金緊張的地區性銀行。