京瓷增產MLCC 正式宣布砸150億日元在鹿兒島蓋新廠

日本電子大廠京瓷 (Kyocera) 周三 (17 日) 宣布，為擴大 MLCC(積層陶瓷電容器) 生產，決定在日本鹿兒島國分工廠的廠區內蓋新工廠。總投資額約 150 億日元，將利用現有研究大樓拆除後的土地，預計 2023 年 2 月動工、2024 年 5 月投入營運。

京瓷電子零件部門的副負責人嘉野浩市董事表示，該公司預估 MLCC 的市場規模在 2025 年將超過 2 兆日元。

京瓷除了日本鹿兒島國分工廠的新工廠外，在泰國等地的工廠也都在增產 MLCC。京瓷集團目標 2025 年度 (至 2026 年 3 月) 的 MLCC 營收要達到 2000 億日元，相當於 2021 年度的 2 倍。

嘉野浩市表示，京瓷 MLCC 產品的全球市占率大約 6%，約為第 5 名。未來計劃在 5G、車用和醫療領域搶下更多市場，也希望透過併購歐美一些在利基市場具有強項的製造商，讓產品線更豐富。

嘉野浩市指出，京瓷電子零件事業的營收中，超過一半來自美國子公司的 Kyocera AVX Components。由於該子公司的眾多客戶都是歐美地區的航太產業和車用設備製造商，因此京瓷能取得當地的最新情報，也能環境問題及安全對策等規定迅速因應。

京瓷已經在 2020 年花費約 1000 億日元，將 Kyocera AVX Components 完全子公司化，拜客戶資訊分享之賜，開拓在亞洲等地市場變得更為容易。此外，京瓷運用工廠自動化技術，提升 Kyocera AVX Components 的生產效率。鹿兒島的新工廠未來可能生產京瓷和 Kyocera AVX Components 兩家公司的產品。