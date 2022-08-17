中國熱浪高溫天數 創觀測史最長紀錄

根據中國國家氣候中心，截至 2022 年 8 月 15 日為止，中國的高溫熱浪已持續 64 天，寫下 1961 年以來的最長紀錄。

這次發生在中國的高溫熱浪，自 6 月 15 日至 8 月 15 日為止，已持續 64 天。中國國家氣候中心日前在監測評估，綜合考量高溫熱浪平均強度、影響範圍和持續時間，結論是 6 月 15 日持續至今的區域性高溫事件，其綜合強度是 1961 年以來最猛烈的一次。

中國這次的高溫熱浪，主要特徵為持續時間長、範圍廣、強度大，以及極端性強。到 8 月 15 日為止，高溫熱浪已持續 64 天，超越 2013 年的 62 天記錄，更是自 1961 年有完整氣象觀測記錄以來的最長紀錄。

就氣溫來看，這次發生在中國的高溫熱浪，有 1680 個觀測站測到 35℃以上高溫、有 1426 個觀測站測到 37℃以上高溫，均為史上第二多的紀錄 (在 2017 年，分別為 1762 站和 1443 站)，但是 40℃以上的覆蓋範圍為史上最多。特別值得留意的是，有 262 個觀測站突破歷史極值，超越 2013 年 (187 站) 和 2017 年 (133 站) 的紀錄。

2022 年自入夏以來，在 6 月 1 日至 8 月 15 日期間，中國全國平均高溫日數達 12 天，和往年相比，在同期間多出 5.1 天，是自 1961 年有完整氣象觀測資料以來的同期最長紀錄。

高溫日數超過 30 天的有河南、安徽、江蘇、浙江、福建、湖北、湖南、江西、四川、重慶，以及新疆和內蒙古的部分地區等；高溫日數普遍超過 20 天的有華北、華中、華南、華東、西南地區，以及新疆和內蒙古的部分地區等。

就高溫日數來看，6 月 1 日至 8 月 15 日期間，河南、江蘇、安徽、浙江、湖北、江西、貴州、四川、陝西、新疆為 1961 年以來最多，湖南、山東、甘肅、寧夏、雲南、上海寫同期第 2 多紀錄，福建、重慶寫同期第 3 多紀錄。