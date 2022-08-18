英國援引國安投資法 阻止港資企業併購積體電路設計軟體商Pulsic

英國政府以國安疑慮為由，宣布阻止香港公司 Super Orange HK Holding Ltd 收購自家的積體電路設計軟體商 Pulsic，顯示對中態度已日趨強硬。

英國商業、能源和產業戰略大車夸騰 (Kwasi Kwarteng) 認為，喊停 Super Orange HK 收購 Pulsic 的決定為必要且相稱的，有助於減輕國安風險。

政府聲明指出，Pulsic 的智財權和軟體可用於建立國防或科技能力，旗下產品可促進先進積體電路的建設，或是應用在民用和軍用供應鏈。

上述決定成為英國反中趨勢的最新例證。英國政府先前極力阻止中國廣核集團參與自家的核電項目，前朝強生 (Boris Johnson) 政府也曾禁止華為參與英國的 5G 建設項目。不僅如此，英國國會議員也呼籲禁止購買海康威視和大華科技販售的閉路電視攝影機。

目前，英國政府正在調查中資企業收購英國最大半導體廠 Newport 的交易，料於 9 月做出決定。

夸騰的裁決是英國援引《國家安全和投資法》來阻止併購交易的案例之一。該法今年初才剛獲得通過，允許英國內閣在外資併購交易存在國安疑慮的情況下追溯阻止、施以附加條件甚至取消交易。

上述決定亦顯示，隨著兩國在人權、國防和安全議題上的關係日漸惡化，英國對於讓中國參與經濟活動越來越反感。英國外交大臣、下一任英國首相候選人特拉斯 (Liz Truss) 曾承諾打擊中資企業，並警告不應在戰略上依賴中國。