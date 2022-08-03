NOR快閃記憶體價格在第2季走揚 與耳機需求有關

《日本經濟新聞》周二 (2 日) 報導，NOR 快閃記憶體第 2 季的大宗交易價格比上一季高出 5%，主因是無線耳機產品需求穩固。

消費型電子產品使用的代表性 SPI 界面 、容量 256MB 的 NOR 快閃記憶體，第 2 季價格約 2.43 美元，容量更小的 128MB 約 1.44 美元，價格都比上一季高出 5% ，與去年同期相比更高出逾 4 成，價格連續兩季攀升。

在電玩主機帶動下，NOR 快閃記憶體 2021 年價格大幅攀升，但受到晶片和電子零件短缺影響，電玩主機的生產陷入停滯，這也導致電玩主機產品對於 NOR 快閃記憶體的需求轉弱。

根據 Counterpoint，2021 年全世界的真無線藍芽耳機 (TWS) 銷售台數年增 24% 至 2.996 億組。日本某電子產品貿易商也表示，即使在跨入 2022 年之後，無線耳機對於 NOR 快閃記憶體的需求也依舊強勁。

目前無線耳機除了走向普及，高性能產品的需求也正在增加當中。具備降噪等功能的無線耳機更是受到歡迎，其選擇種類也愈來愈多。

容量 256MB 的 NOR 快閃記憶體的需求暢旺，但由於供給量不足，有廠商開始利用容量 128MB 的記憶體來替代。

Omdia 預測，消費型電子產品所使用的 NOR 快閃記憶體，市場規模在 2022 年將達到 12.45 億美元，年增 7%，也是五年前的 2 倍規模。

SPI 界面 NOR 快閃記憶體的製造商，有台廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)，以及中國北京兆易創新科技 (603986-CN) 等。但由於 NOR 快閃記憶體的容量小、且屬於舊世代產品，所以廠商們在增產方面缺乏投資意願。