〈美股早盤〉美零售商財報告捷 投資人仍謹慎看待 主要指數漲跌不一

美國兩大零售巨擘沃爾瑪與家得寶盤前公布最新財報，兩家公司紛紛繳出不錯的成績單，營收獲利皆優於市場預期，但投資人仍對全球經濟前景持謹慎態度，美股周二（16 日）開盤漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數下跌逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數逾 1%。

經濟數據方面，美國房地產持續降溫，7 月營建許可年化總戶數初值報 165 萬戶，優於預期的 165 萬戶，但較前值 169.6 萬戶有所下滑，另外 7 月新屋開工年化總數也不及預期，從 6 月的 159.9 萬戶降至 144.6 萬戶。不過 7 月工業生產月率報 0.6%，優於預期的 0.3%，年增率報 3.9%。

聯準會（Fed）將於台灣時間周四（18 日）凌晨兩點公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，與此同時，堪薩斯 Fed 銀行 總裁喬治（Esther George）、明尼亞波利斯 Fed 總裁也將陸續發表談話。

不過，市場的目光將聚焦在 8 月 25 至 27 日舉辦的懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）全球央行例行年會，Fed 主席鮑爾可能在會上說明量化緊縮 (QT) 貨幣政策。在此之前，交易員正為更高的股市波動做好準備。

其他消息方面，花旗集團將會議視訊公司 Zoom(ZM-US) 股票評等從中性下調至賣出，外資認為，該公司的持續成長將面臨新障礙。Zoom 開盤股價下跌 6.29%，每股暫報 106.11 美元。

截至台北時間周二（16 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖：聚亨網)

焦點個股：

必和必拓 (BHP-US) 早盤上漲 4%，至每股 56.93 美元

全球最大礦商必和必拓（BHP）受惠大宗商品價格飆升帶來豐厚利潤，2022 會計年度（截至 6/30）獲利井噴 26% 至 213 億美元，寫下 11 年新高，同時宣布配發創紀錄的每股 3.25 美元股息。此外該公司並未排除第二次競購 OZ Minerals 的可能，先前發起的 60 億美元收購提議遭到拒絕。

Nu Holdings(NU-US) 早盤上漲 10.36%，至每股 5.17 美元

獲「股神」巴菲特青睞投資的數位銀行 Nu Holdings 第二季營收報 11.58 億美元，不僅優於市場預期的 9.078 億美元，也遠高於去年同期的 3.361 億美元，盤前股價漲逾 12%。

家得寶 (HD-US) 早盤上漲 1.66%，至每股 319.84 美元

家得寶（Home Depot）上季獲利和營收超出分析師預期，並稱家居裝修項目需求持續強勁。財報顯示，家得寶上季營收報 437.9 億美元，高於分析師預期的 433.6 億美元，經調整後每股獲利報 5.05 美元，優於分析師預期的 4.94 美元。此外，家得寶仍預計 2022 年總銷售額將較一年前成長約 3%

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月營建許可月率初值報 - 1.3%，前值 0.1%

美國 7 月營建許可年化總數初值報 167.4 萬戶，預期 165 萬戶，前值 169.6 萬戶

美國 7 月新屋開工年化月率報 - 9.6%，前值 2.4%

美國 7 月新屋開工年化總數報 144.6 萬戶，預期 154 萬戶，前值 159.9 萬戶

美國 7 月工業生產月率報 0.6%，預期 0.3%，前值 - 0.2%

美國 7 月工業生產年率 3.90%，前值 4.02%

華爾街分析：

AMP Services 投資策略主管 Shane Oliver 表示，股市跌破 6 月低點的風險相當高，美國疲弱的經濟數據預示著美國企業財報走弱。

摩根大通資產管理公司多資產解決方案投資專家 Jin Yuejue 稱，Fed 本周的會議紀要可能暗示下一次升息規模，預料 Fed 今年將再升息 100 個基點。