〈財報前瞻〉沃爾瑪近期漲勢遭遇考驗 華爾街仍看好

沃爾瑪 (WMT-US) 周二 (16 日) 盤前將公布第二季財報，經過 7 月下旬大幅下調財測以來，市場對這家全球最大的零售商的預期已大幅下修，第二季財報將測試該股股價近期的回升力道能否持續。

分析師第二季預期

每股獲利 (EPS)：1.63 美元

營收：1509.3 億美元

沃爾瑪第一季的 EPS 1.30 美元、營收 1416 億美元，但去年同期 EPS 1.78 美元，營收僅 1410 億美元。

這是因為沃爾瑪在 7 月下旬下調第二季和全年度的獲利預期。沃爾瑪當時表示，通膨上升迫使消費者支出增加，雖然營收增加，但卻未能流向獲利，反映消費者預算緊繃，只能聚焦在基本消費，而不像以前輕易在服飾、居家用品上消費。這一切導致沃爾瑪必須提供大幅度、吞噬利潤的折扣，才能去化過量庫存。沃爾瑪按照先前顧客消費模式以及考量供應鏈持續中斷的問題，而過度囤積商品庫存。

大型零售連鎖店 Target (TGT-US) 在不到一個月的時間裡不得不二度下調其前景，顯示其與沃爾瑪處境相同。在沃爾瑪下調財測後不久，消費電子零售商百思買 (BBY-US) 也下修財測。

股價回升

儘管沃爾瑪因調降財測導致股價最初在 7 月 26 日大跌 7.6%，但隨後持續上漲，一路收高至 8 月 3 日，近期股價盤旋在接近財測下修前的水準。

這可能意味著沃爾瑪即將發布的財報沒有出錯的餘地，也不容許進一步的壞消息。儘管經濟不確定性，以及美國消費大眾的支出能力令人擔憂，但沃爾瑪現行股價的本益比仍在歷史平均 21.6，因此投資者可能會找理由賣出股票以獲利了結。

但另一方面，沃爾瑪在華爾街仍然很受歡迎。在 FactSet 追蹤的 37 位分析師中，有 73% 分析師給予沃爾瑪「買進」或同等評級，平均目標價接近 141 美元。 沒有分析師看跌該股。

儘管消費者面臨不利因素，但這樣的樂觀情緒並非完全錯誤：2008 年金融風暴時期，以總收益來說，沃爾瑪是 S&P 500 指數中十大表現最佳股票之一，意味著許多人可能認為，經濟低迷時期，即使其他零售商苦不堪言，但沃爾瑪的表現仍可優於大盤。