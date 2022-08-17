通膨有望降溫 逾8成經理人看好未來12個月內下滑

通膨可能觸頂、聯準會升息預期趨緩，綜合彭博資訊等外電新聞援引 8 月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人悲觀程度改善，預期未來 12 個月經濟將惡化的比重自七月的 79% 降至 67%，高達淨 88% 看好通膨將在未來 12 個月內下滑。

根據調查，經理人對股票淨減碼程度從七月的 44% 縮小至 26%，現金配置比例從 7 月的 6.1% 回落至 5.7%，牛熊指標則持續顯示短期反彈機會。

調查指出，風險情緒略有改善使經理人在過去一個月轉進美股、科技與消費類股轉出防禦性類股，經理人看好未來 12 個月成長股表現將優於價值股則為 2020 年 8 月來首見。

不過對經濟衰退擔憂仍持續升高，淨 58% 經理人認為未來 12 個月內恐陷入經濟衰退，為 2020 年 5 月來最高，停滯性通膨前景使經理人仍相對做多商品、防禦型類股與現金。

就資產配置而言，對股票與債券的淨減碼比重同步減輕，至 26% 及 28%，就區域別而言，對美股由淨減碼轉為淨加碼，有淨 10% 經理人在八月份加碼美股，較 7 月大幅增加 15 個百分點，其他區域則仍處淨減碼。

就產業別而言，醫療仍為最大淨加碼產業，而科技則是由淨減碼轉為 9% 淨加碼，為 2022 年 4 月來首見。

就最大尾端風險而言，通膨高漲、經濟衰退與央行鷹派政策仍為前三大，與 7 月調查相同。而做多美元與商品則連續三個月居於最擁擠交易的前二名，做多現金則在本月竄升至第三名。

富蘭克林證券投顧表示，美國 7 月通膨降溫，為投資信心注入強心針，加上企業財報並未如預期悲觀，激勵全球股市及利差型債市強勁反彈，隨著市場已逐漸反映聯準會升息路徑，未來若通膨能穩步降溫、利率波動回穩，將為利差型債市迎來投資甜蜜點。

另外，股市在評價面修正後將回歸基本面，看好具備長線成長趨勢和政策作多題材者將勝出，考量通膨水準仍高與經濟可能陷入衰退的風險，現階段建議以採取靈活配置策略的美國平衡型基金為核心，股票投資採取分批加碼及定期定額策略介入，看好基礎建設及公用事業產業兼具抗景氣循環和政策做多利基，科技和生技產業型基金短線波動仍大但長期創新趨勢正向，維持定期定額策略。