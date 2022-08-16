通膨和升息衝擊將消退 美銀：基金經理人看空程度已不再是末日級

根據美國銀行 (BofA) 8 月全球基金經理人調查，專業投資人仍然看空，但已不再是「世界末日」，因為預期通膨上升和利率衝擊將在未來幾季結束。

美國銀行在 8 月 5 日至 11 日期間對監管 8360 億美元資產的專業投資人進行調查。美銀周二 (16 日) 表示，投資人已將股票的淨減持部位削減至 -26%。這比 7 月的 -44% 低點有所改善，後者是 2008 年全球金融危機以來首見的水平。

但對經濟放緩的擔憂繼續升溫，58% 的投資人預計未來 12 個月將出現全球經濟衰退，高於上個月的 47%，為 2020 年 5 月以來的最高水平。

美國銀行表示，投資組合中現金比率從 7 月的 6.1% 降至 5.7%，但仍「非常高」。

在經歷了殘酷的 2022 年上半年之後，過去兩個月美股上漲，美國銀行表示，8 月出現了對美國股市、科技股和消費性類股的大幅輪動，而投資人則拋售了公用事業和消費性必需品等防禦性股票，還有英國股票。

美股上個月上漲約 12%，但今年至今仍下跌約 10%。

近期美國通膨數據優於預期，導致市場預期 Fed 不會像投資人之前預期的那樣積極升息。

雖然投資人情緒有所回升，但美銀表示，調查顯示其牛熊指標仍處於「極度看跌」狀態。