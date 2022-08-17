中國人行寬鬆救經濟 布局陸股ETF有眉角

中國大陸 7 月份零售銷售數字放緩，同日中國人行調降中期借貸便利 (MLF) 以及逆回購操作利率，市場預估人行將於 20 日調降貸款市場報價利率 (LPR)，降息預估與零售數字一好一壞抵銷，在此狀況下如何布局陸股是門學問，法人認為，市場資金仍充沛，加上政策面刺激消費，對陸股有利，建議可逢低分批布局以中國電商為主、或連結中小板指數的 ETF。

中信中國 50ETF(00752-TW) 經理人詹佳峯表示，俗稱麻辣粉的 MLF 利率調降，由於麻辣粉可視為先行指標，市場預期 20 日的 LPR 也會跟著調降，此舉能刺激當前疲弱的經濟水平外。進一步觀察，最新的社融數據顯示，M2 與社融剪刀差仍擴大，市場資金充沛但投資信心不足，靜待政策引導資金出籠。

群益投信也表示，4 月底以來，疫情趨緩以及中國政府再次強調穩增長以及政策陸續出台，中國股市強力反彈，深中小為搶反彈首選，深中小企業 100 指數相較於滬深 300 等大型板塊指數，中國一般投資人參與度較高，整體來看企業營運表現仍維持高水平，建議投資人可透過連結中小板指數的 ETF 來介入。

展望後市，詹佳峯預期，中國人行此舉仍以刺激消費為主軸，加上中國監管最困難時期已過，互聯網產業見曙光，刺激族群除電動車之外，中國大陸三大電商巨頭也有望上升，整體民生消費經濟可迎來復甦周期；此外，全球升息循環下，僅中國採取寬鬆政策，資金活水也有望南向，港股後市可期，建議投資人可逢低分批入場，把握契機。

群益深証中小 100ETF(00643-TW) 經理人張菁惠則表示，深中小企業 100 指數，主要特色是以中國境內的關鍵趨勢產業為主，這些產業受中國科技自主與創新政策的受惠程度最高。

張菁惠進一步指出，其中，深中小企業 100 指數產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等，多為帶動未來中國成長的關鍵趨勢產業，重點持股亦多位於該關鍵趨勢產業的龍頭地位，例如: 比亞迪、恩捷股份.. 等，台灣投資人可長期佈局深中小 ETF 作為佈局中國科技自主與創新等關鍵趨勢的投資工具。