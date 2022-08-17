通膨難撐 亞馬遜首度實施假期購物季附加費 轉嫁第三方賣家

因應通膨飆升，亞馬遜 (AMZN-US) 計劃調漲假期購物季的配送費用，將部分增加的成本轉嫁亞馬遜商家。

亞馬遜在周二 (16 日) 給賣家的信函指出，自 10 月 15 日到 1 月 14 日，使用亞馬遜物流 (FBA) 的第三方賣家在美國或加拿大銷售的每項商品將須在基本費用上加收 35 美分。若商家使用 FBA 服務，亞馬遜會處理揀貨、包裝和運輸物品的過程。

亞馬遜表示，由於「開銷達到新高度」，使公司更難消化與購物旺季相關的成本，因而首次實施假期購物季附加費。

亞馬遜在電子郵件中說：「我們的銷售夥伴對我們來說非常重要，這不是我們輕易做出的決定。」

亞馬遜的第三方商城是其電商業務的核心，目前佔網路零售額一半以上。由於亞馬遜的全球影響力和龐大的客戶群，許多零售商依靠亞馬遜商城承擔大部分業務，甚至某些賣家全部業務都在亞馬遜商城上進行。

亞馬遜一直在利用這種影響力獲利。亞馬遜來自第三方賣家服務的營收 (包括佣金、履行、運費和其他費用在內) 第二季年增 13% 至 274 億美元，但同期電商營收總額年減 4%。

由於通膨、供應鏈限制和俄烏大戰相關的成本，亞馬遜試圖管理增加的成本，今年向賣家收取的費用已調漲。亞馬遜也因為疫情時期的電商需求激增，為對應需求而快速增聘倉庫人手，導致費用大增。

執行長 Andy Jassy 4 月受訪時表示：「在某個時點，你沒法一直全部吸收那些成本，還能有經濟效益地運作業務。」

UPS (UPS-US) 和 FedEx (FDX-US) 等主要承運商通常也會宣布假期購物季的附加費。美國郵政局上周要求假期期間短暫漲價，以助因應額外的處理成本。