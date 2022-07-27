因應通膨影響 亞馬遜調漲歐洲Prime訂閱費高達43%

美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 將調漲歐洲的 Prime 訂閱服務的價格，最高漲幅可達 43%，以因應通膨飆升衝擊。

亞馬遜近日宣布，將從 9 月 15 日起調漲歐洲地區的 Prime 會員訂閱費用。英國地區的每年會員訂閱費用將從 79 英鎊提高到 95 英鎊 (114 美元)，漲幅為 20%。法國從 49 歐元漲至 69.90 歐元 (70 美元)，漲幅為 43%。德國則從 69 歐元上漲至 89.90 歐元，漲幅 30%。

報導指出，亞馬遜將價格上漲歸咎於通貨膨脹和運營成本增加。亞馬遜先前曾表示，努力避免將通膨、疫情和其他總體經濟挑戰帶來的成本轉嫁給消費者。

但是面對不斷上漲的成本，該公司在 4 月宣布調漲使用公司履行服務 (FBA) 的美國第三方賣家費用約莫 5%，作為燃料和通膨的附加費。。

亞馬遜發言人表示：「隨著全球放寬新冠病毒防疫限制，我們預期 2022 年恢復正常，但燃料和通膨仍帶來進一步的挑戰。目前尚不清楚這些通膨成本會上升還是下降，或者持續多久。」

亞馬遜即將於周四 (28 日) 公布第 2 季財報，分析師預計，亞馬遜營收將僅成長 5%，依過去的成長水準來看，5% 的成長率過於溫吞，如果最終結果低於預期，當季營收甚至可能出現負成長。