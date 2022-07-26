電商業務雖疲軟 亞馬遜努力轉型 目前股價極具吸引力

自 1997 年上市以來，亞馬遜 (AMZN-US) 幾乎每季業績都見成長。表現最糟糕的一次是 2001 年第 3 季，當時網路泡沫正在破裂。但即便如此，當時營收仍較上年同期略有成長。

不過，在亞馬遜即將於周四 (28 日) 公布 2022 年第 2 季財報之際，華爾街分析師預計該公司營收連續成長的局面將被打破。

巴倫周刊報導，目前分析師預計，第 2 季亞馬遜營收將僅成長 5%，依過去的成長水準來看，5% 的成長率過於溫吞，如果最終結果低於預期，當季營收甚至可能出現負成長。

某些分析師認為，亞馬遜長期擁有優勢的電商業務正在走軟，因為疫情過後實體店面正在復興；此外，燃油價格的上漲導致送貨和退貨成本上升，正在壓縮亞馬遜的獲利。

分析師預計第 2 季亞馬遜的的營運獲利率僅為 1.8%。該公司的獲利率一直都不算高，多年來投資人也不太在意這一點，大多僅注重營收的持續成長，但現在投資人已經失去耐心，自去年 7 月股價見頂以來，亞馬遜已經下跌了 33%，市值蒸發超過 6000 億美元，最近股價為 125 美元。從電子商務的角度來看，亞馬遜現在被視為另一家陷入艱難處境的科技公司。

但投資人也許只看到亞馬遜電商業務的疲軟，卻忽視了該公司的轉型。今年，亞馬遜雲端業務 Amazon Web Services (AWS) 的營收將占總收入的 15% 左右，但占總獲利的比重將超過 100%。無論是在疫情爆發前、疫情期間、還是疫情過後，AWS 的每季營收成長都在 30% 以上。 從長期角度來看，這種成長動能將持續下去。

與此同時，亞馬遜廣告業務的年化營收接近 400 億美元，幾乎是推特 (Twitter)(TWTR-US) 和 Snap (SNAP-US) 總和的 4 倍。該公司現在還擁有不容忽視的媒體業務，擁有每周一次的美式足球聯盟 (NFL) 獨家轉播權。亞馬遜的物流業務也在不斷成長，與聯邦快遞 (FDX-US) 和聯合包裹 (UPS-US) 展開競爭。

對於投資人來說，亞馬遜的業務規模龐大，因此對其進行估值難度也很大。但花點時間和精力研究亞馬遜的估值非常值得，因為該公司的股票從未像現在這麼有吸引力。

華爾街分析師對亞馬遜各部分業務進行估值時，由於所選業務和度量標準不同，得出的結論也不一樣，但他們一致認為，亞馬遜各個業務加起來的價值遠遠超過了它目前的市值，未來幾年股價可能會上漲 1 倍、甚至 2 倍。