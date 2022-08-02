唯快不破！亞馬遜推出實體零售品牌同日送達服務

亞馬遜 (AMZN-US) 周一 (1 日) 表示，Prime 會員享有的當日送達服務，將增加一些實體零售品牌。

亞馬遜最初將在全美 10 個城市提供服飾店 PacSun、Diesel 和 Superdry 以及維生素零售商 GNC 的同日送達服務，Prime 會員只要消費 25 美元以上就可免費使用，若消費金額未達 25 美元，則需另支付 2.99 美元。

部分參與的零售商還提供消費者網購店取的選項。《CNBC》先前報導稱，亞馬遜也正利用 Flex 送貨駕駛測試類似模式，駕駛自實體零售店面取貨，接著直接送貨至顧客家門口。

亞馬遜持續對同日送達服務重金投資，且在某些地區 Prime 會員默認使用同日送達服務。

亞馬遜已增加符合同日送達服務規定的產品數量，目前有已數千種商品可以在短短幾小時內完成配送。

消費者對網購商品的送貨速度要求越來越高，去年超快雜貨平台爆炸式成長就是明證，零售商也透過與按需求配送業者合作的方式，迎合超快配送趨勢，這些按需求配送業者例如：DoorDash (DASH-US)、Uber (UBER-US) 旗下的 Postmates、生鮮配送平台 Instacart、UPS (UPS-US) 旗下的 Roadie，以及 Target (TGTUS) 旗下的 Shipt。

無獨有偶，亞馬遜不是唯一拚快速交貨的線上電商公司，沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target 都想利用其足跡廣布的實體店來加速交付，盼藉此擴大電商市場的佔有率。