美股重點新聞摘要2022年08月17日

今日操盤前瞻

紐西蘭央行利率決議

日本 8 月路透短觀製造業 / 非製造業指數

美國 7 月零售銷售

美股財報 (盤前)：目標百貨 (TGT)、勞氏 (LOW)、亞德諾半導體 (ADI)

拜登簽署通膨削減法案 聚焦綠能、醫保、加稅

美國總統拜登周二 (16 日) 簽署「通膨削減法案」(Inflation Reduction Act)，內容涵蓋氣候、醫保、稅制三大面向，象徵民主黨在距離期中選舉不到三個月的時間取得重大勝利。白宮經濟顧問表示，雖然未來一年面臨很多不確定性，但降通膨法案和強勁的就業，有助於穩定美國經濟。閱讀全文...

美晶片法迫使半導體大廠選邊站 智庫專家：中國目前束手無策

美國總統拜登 (Joe Biden) 本月簽署晶片與科學法案 (CHIPS and Science Act) 後，台積電、三星電子等半導體大廠被迫選邊站，中國的回應備受關注。專家認為，即使對此感到不滿，北京政府目前仍無法做出有力回應。閱讀全文...

WSJ：美國幾乎全數放行科技出口中國

《華爾街日報》週二 (16 日) 報導， 美國以國安為由正在加強半導體設備的出口限制，不過數據顯示，美國商業部幾乎全數核准放行美國的科技出口至中國，而且一些至關重要的科技出口甚至不減反增。閱讀全文...

蘋果供應商 LumentumQ1 財測不佳 拖累股價走低

美國光學元件巨擘、蘋果供應商 Lumentum Holdings 周二（16 日）盤前公布 2022 會計年度第四季與全年財報，其中第四季營收、獲利均優於市場分析師預期，但卻給出黯淡的 2023 會計年度第一季財測，影響盤前股價重挫，開盤後延續頹勢，截至盤中跌逾 6%。閱讀全文...