〈美股13F報告〉沙國主權基金斥逾70億美元 大手筆建倉微軟等科技股

根據周二（16 日）美國證券交易委員會（SEC）公布的第二季持倉報告（13F），沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（PIF）增持 75 億美元的美國藍籌股，大手筆建倉微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、臉書母公司 Meta(META-US)、亞馬遜(AMZN-US) 等科技股。這些收購表明，儘管估值大跌，但該基金仍加大對科技投資的押注。

文件顯示，PIF 第二季買進 21.3 萬股 Alphabet A 股、180 萬股微軟股票、406 萬股亞馬遜股票和 470 萬股 Zoom(ZM-US)A 股，另外買進摩根大通 (JPM-US) 與貝萊德 (BLK-US) 分別 390 萬股和逾 74.1 萬股。

此外，PIF 還買進星巴克 (SBUX-US)、Adobe(ADBE-US)、超微(AMD-US)、Salesforce(CRM-US)、家得寶(HD-US)、好市多(COST-US)、銅礦商 Freeport-McMoRan(FCX-US)、軟體服務商 Datadog(DDOG-US)，和新紀元能源（NextEra Energy）(NEE-US) 等公司股票，合計 630 萬股。

PIF 此次「掃貨」與其在 2020 年疫情期間的操作如出一轍。當時，該基金剛開始構建其股票投資組合，抄底多家被拋售的美國大藍籌公司，包括波音 (BA-US)、Meta、花旗 (C-US)。幾個月後，股價反彈，PIF 又出售了大部分股票套現。從那時起，該基金在各個行業建倉，包括動視暴雪 (ATVI-US)、藝電 (EA-US)。

PIF 在二季建倉 17 檔股票，增持 4 檔股票，僅減持 1 檔股票、清倉 1 檔股票，其中前十大持倉股票占其持倉總市值的 74.01%。

總體來看，PIF 持倉市值仍然是下降的，文件顯示，今年第二季 PIF 持倉總市值達 408.17 億美元，季減 6.3%，主因是其所持電動車製造商 Lucid(LCID-US) 在下調生產目標後股價暴跌，市值蒸發 83 億美元。不過，PIF 並沒有對 Lucid 股票進行調整，該股仍為其第一大重倉股，持倉市值超過 174 億美元。

此外，PIF 持倉的許多股票為標普 500 指數成分股，由於通膨和衰退恐慌加劇，該指數在今年前兩個季度累計下跌 20%，雖然 7 月以來大幅反彈，但與年初相比仍下降 9%。PIF 其他四大重倉股份別是動視暴雪、公共事業指數 ETF-SPDR(SPY-US)、藝電、Uber(UBER-US)。

除了美股之外，PIF 近幾個月亦斥資約 30 億美元買進任天堂股票，主導英國超跑製造商奧斯頓馬丁（Aston Martin）4 億美元投資案，並買下多家區域公司股權，合計價值 15 億美元。

今年以來，由於油價持續飆升，沙烏地阿拉伯第二季國內生產毛額（GDP）增速高達 11.8%，國家石油公司沙烏地阿美第二季淨收入成長 90%，作為沙烏地阿美 4% 的股東，PIF 也大大受益。管理著 6,200 億美元資產的 PIF 一直雄心勃勃，計劃到 2025 年將其資產翻一倍。