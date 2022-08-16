〈美股13F報告〉市場重挫 基金大咖Q2紛紛減持股票

美股 13F 申報文件顯示，由於股市第 2 季走勢踉蹌，包括老虎全球管理公司 (Tiger Global)、耶魯大學校產基金在內，大型機構投資人紛紛趁機拋售股票。

Chase Coleman 操盤的 Tiger Global 持續減持曝險部位，加上股市下跌，使其總持股規模下降 55% 至 118 億美元。

多所大學知名的校產基金也加入避險行列，例如耶魯大學校產基金就清空六檔持股，只留下先鋒新興市場 ETF 和 iShares 標普 500ETF 這兩檔，此外，普林斯頓大學校產基金只持有少少三檔股票，其中一檔鋰礦商 Lithium Americas 的股票遭到減持。

哈佛是美國最富有的大學，哈佛校產基金第 2 季減持 Meta(META-US)，但新建倉艾司摩爾 (ASML-US) 的股票。

電影「大賣空」主角原型、Scion 資產管理公司操盤手貝瑞 (Michael Burry) 最近警告，美股可能重演類似 2008 年的崩盤。貝瑞在第 2 季清空 11 檔股票，投資組合只留下 Geo 集團 (GEO-US) 一檔股票。

一些科技股不再受青睞，並被不少基金賣出，以微軟 (MSFT-US) 為例，Lone Pine 資本、Maverick 資本、David Tepper 的 Appaloose 管理公司紛紛減持，勒布 (Daniel Loeb) 的 Third Point 則是清倉。

另外，Maverick 和 Duquesne 都清空 Netflix(NFLX-US) 持股。Netflix 第 2 季共重挫 53%。

雖然大部分操盤手第 2 季都是賣多於買，但仍有人趁股市下跌逢低買進一些股票，第 2 季曾重挫 35% 的亞馬遜 (AMZN-US) 就是頗受歡迎的標的，索羅斯投資基金管理公司、Maverick、Lone Pine、Coatue 管理公司都敲進，Coatue 甚至將持股水位加碼 36%，使亞馬遜成為該基金第四大持股。

能源股也是相當受青睞的防禦型標的，Appaloose 就從中尋求俄烏戰爭下的避風港。