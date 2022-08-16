〈美股13F報告〉大賣空主角原型Q2幾乎清倉所有持股 僅留一檔股票

電影「大賣空」(The Big Short) 主角原型、知名基金經理人貝瑞 (Michael Burry) 第二季幾乎出脫手中所有持股，唯一留下的倉位是監獄股 Geo Group(GEO-US)。

美股 13F 監管文件顯示，截至 6 月 30 日，貝瑞的避險基金 Scion Asset Management 清倉 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、信諾集團 (CI-US) 與 Stellantis(STLA-US) 在內 11 家公司股票，唯一新建倉 Geo Group，且沒有加碼。

Scion Asset Management Q2 持倉變動 (圖：Dataroma)

Scion 對 Geo Group 的持股數目前為 501,360 股，是美股投資組合當中所剩的唯一資產。Geo Group 周一收盤大漲 10.63% 至每股 7.60 美元，按目前股價計算，貝瑞的持股市值約 381 萬美元。

Scion 在第 1 季季末的美股部位原本多達 1.65 億美元。

在 2008 年金融危機前放空次級房貸泡沫而聲名大噪的貝瑞，近月來多次透過推特表達對美股和經濟的悲觀看法。

他上周於推特暗示那指低點漲勢可能遭到逆轉，警告投資人不要對於近期的股市反彈過度興奮。他說：「疫情期間的愚蠢行徑又回來了，很像 911 恐怖攻擊、安隆 (Enron) 和世界通訊 (WorldCom) 會計醜聞爆發之前的那種感覺。」