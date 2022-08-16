美債殖利率升、美元強勢 金價恐在年底前跌至1,650美元

根據研究機構凱投宏觀 (Capital Economics) 的研究報告，在美元強勢以及美債殖利率上升影響下，今年底金價預估將跌至每盎司 1,650 美元。

報告預估，美債殖利率將會上揚，年底 10 年期美國公債殖利率將升至 3% 左右，並在 2023 年底升至 2.75%，這可能在未來幾個月對大宗商品，尤其是黃金的價格帶來新一股下行壓力。

此外，美國經濟表現預期將較歐洲和亞洲其他已開發國家更好，而且利差也將繼續維持高點，將有利於美元對其他主要貨幣表現持續強勢。在上述情況下，年底金價預估為每盎司 1,650 美元。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 表示，金價在第二季大幅下跌後，目前已經接近週期性低點，大部分跌幅可歸咎於美元升值，畢竟以其他主要貨幣計價的金價表現要好得多。此外，美國實際公債殖利率上升也帶來一些影響。

Bain 也說道，近期金價將持續下跌，理由是美元強勢前景抵消俄烏戰爭引發的避險需求。不過，這種情況有望在 2023 年發生變化。

另一方面，報告中預期鈀金和鉑金價格將在今年剩餘時間內繼續上漲，其中鈀金價格表現更加強勢，因為鈀金市場供應短缺，這為價格上漲帶來支撐。

不過，有鑑於全球汽車生產前景黯淡，特別是來自中國的數據顯示復甦動能在 7 月份熄火，同時中國房地產業再度惡化，可能會給工業金屬價格帶來壓力。