經濟學家：年底金價預期跌至1,650美元 明年反彈

根據凱投宏觀 (Capital Economics) 的報告，儘管本週來金價有所上漲，但到年底金價仍可能跌至每盎司 1,650 美元，隨後才會出現反彈。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 表示，金價在第二季大幅下跌後，目前已經接近週期性低點。此外，隨著市場對美國貨幣緊縮前景的擔憂，金價有望在 2023 年小幅回升。

自 3 月金價突破每盎司 2,000 美元高峰以來，金價持續回落，跌幅約為 11%。美元走強和美聯準會 (Fed) 大幅升息，已壓低通膨，導致金價下跌。

Bain 指出，金價自 3 月達到高點以來，如今已下跌 11%，大部分跌幅可歸咎於美元升值，畢竟以其他主要貨幣計價的金價表現要好得多。此外，美國實際公債殖利率上升也帶來一些影響。

報告預測，近期金價將持續下跌，理由是美元強勢前景抵消俄烏戰爭引發的避險需求。不過，這種情況有望在 2023 年發生變化。

「全球經濟前景和俄烏戰爭的影響仍然存在巨大的不確定性，不過，目前，我們預計到 2022 年底金價將進一步小幅下跌至每盎司 1,650 美元，然後在 2023 年出現回升。」Bain 說道。

花旗和瑞銀都認為金價將在今年觸底，隨後在 2023 年出現反彈。包括 Aakash Doshi 在內的花旗分析師表示，金價可能跌至 1,600 美元附近，並將是對投資者具有吸引力的買點。