分析師：美元強勢影響 金價中長期前景黯淡

美元正以近 20 年來的強勢姿態跨入下半年，這也讓國際金價面對龐大壓力。市場分析師 Alex Kimani 表示，即使美元近期走軟，似乎也無法阻止金價下跌，在多項負面因素影響下，金價中長期前景黯淡。

在過去 4 個月中，金價大幅回落，即便是近期美元走軟且美聯準會 (Fed) 立場偏向鷹派，也未能緩解市場對黃金的拋售壓力。統計數據顯示，美元和黃金走勢的負相關性，從去年 9 月至今有加深跡象。

黃金行情在 2022 年歷經多次波動，俄烏戰爭爆發後，金價在 3 月時雖一度逼近歷史高點，不過在美國聯準會加快收緊貨幣政策，還有美元指數在升息、避險需求和經濟衰退懸念等多重因素下往上竄升，金價也從高點下挫，幅度超過 15%。

渣打銀行 (Standard Chartered) 大宗商品分析師表示，策略性投資人已經連續第 4 週縮減黃金相關投資，基金凈多頭部位自 2019 年 4 月以來首次變為負值，投機興趣大幅縮減。

富國銀行投資研究所表示，問題都出在美元，而經濟衰退的潛在風險有機會為黃金帶來部分買盤，可是不會有實質性的大量買盤，也預料今後市場將由美元主導。

凱投宏觀大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 預期，金價仍可能進一步下跌，預估年底目標價為每盎司 1,650 美元。Tompkins 指出，實質殖利率上升，表明下半年金價仍會持續下跌。金價將繼續測試每盎司 1,730 美元附近的長期支撐點。