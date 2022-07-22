專家：金價有望自1,700美元反彈 迎來短期牛市行情

金價近期落入跌勢，自 3 月每盎司 2,000 美元高點下滑。不過，專家表示，黃金有望將迎來短期牛市行情。

Moor Analytics 創辦人 Michael Moor 表示，近期金價在每盎司 1,700 美元左右盤整，可能表明市場看跌趨勢已結束。他認為，可能在短期內看到一個上漲的修正。

Moor 也表示，目前正在尋找的一個訊號是，金價能否在 8 月中旬之前重回 1,800 美元以上。儘管金價在今年大部分時間中持續掙扎，但如果守住 1,700 美元作為支撐，仍然可能重回每盎司 2,000 美元以上的價位。

他認為，值得關注的基本價格將在每盎司 1,850 美元左右，如果金價升至該價格上方，將會是一個訊號，表明金價很有可能再度飆升。不過，如果金價跌破 1,686 美元，金價可能會進一步大幅下跌。

富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 曾表示，考慮到過去一個月美元的強勢，大多數大宗商品價格續跌並不奇怪，尤其是黃金，金價在 6 月下跌 6%。

不過，富國銀行預期美元不會再大幅走高，因為目前已經接近高點，並且經濟衰退風險上升也將提振黃金避險需求。LaForge 對年底黃金目標價維持在每盎司 2,050 美元。但金價需要盡快重拾上漲的動能，才有機會達到該行預估的目標。