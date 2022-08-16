〈貴金屬盤後〉中國數據壞消息、美元反彈 黃金期貨跌破1800美元關卡

黃金期貨周一 (15 日) 跌破每盎司 1800 美元，收在逾一周低點，主因是美元走強，大宗商品普遍回落，且作為黃金最大消費國的中國數據欲振乏力。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 17.40 美元或 1%，報每盎司 1798.10 美元，是 8 月 5 日以來最低價。黃金期貨上周連四周收紅，寫下七個月以來最長連漲走勢。

美股周一開盤下跌，美債殖利率下滑，但美股終場不但收復失土，還逆勢上漲。

一些分析師把金價走勢低迷的原因，歸咎在中國工業生產和零售銷售數據遜於市場預期，以及中國人民銀行意外調降中期借貸便利 (MLF) 政策利率。中國是全球最大黃金消費國。

Bannockburn Gloabal Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，黃金拉回也和美元再次升值有關。ICE 美元指數 (DXY) 周一上漲 0.8%，從上周觸及的一個月低點反彈。

Insignia Consultants 研究主任 Chintai Karnani 比喻，美元和美債殖利率作是左右黃金價格的獨裁者，黃金突破 1800 美元之後，引發獲利了結賣壓。

印度金融市場周一為紀念獨立日休市一天，Karnani 認為這和金價下跌有關，等到印度周二開市，印度的需求將提振黃金價格。

投資人等待周三公布的聯準會 (Fed)7 月會議記錄，尋找未來幾個月升息幅度的蛛絲馬跡。升息會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本，因而不利價格。

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