〈貴金屬盤後〉美元堅挺 黃金期貨連二黑 跌至逾一周低點

由於美元近期持續升值，黃金期貨周二 (16 日) 連兩日收黑，進一步遠離 1800 美元關卡。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 18.40 美元或 0.5%，報每盎司 1789.70 美元，是 8 月 5 日以來最低價。

黃金期貨周一失守 1800 美元關卡後，周二再次下跌，代表去年 12 月以來最長周線連漲走勢可能中斷。

OANDA 資深市場策略師 Craig Erlam 說：「黃金回吐的近期漲幅還不算太多，算是正面跡象，但也代表過去一周形成的阻力價位變得更強大了。」

ICE 美元指數周二下跌 0.1%，但過去一周仍上漲近 0.8%。10 年期美債殖利率周二上揚 4 個基點，至 2.827%。

市場靜待美國周三盤後公布的聯準會 (Fed)7 月會議紀錄。分析師指出，該份文件可能強化 Fed 將繼續升息的看法，因而支撐美元，並讓黃金面臨潛在的下滑壓力。

中銀國際分析師 Xiao Fu 表示，投資人持續撤出黃金 ETF，可能也正在打壓金價。

Zaner Metals 和 Tornado 貴金屬解決方案的資深金屬策略師 Peter Grant 表示，市場對 Fed 9 月的升息預期，已經轉向較不激進的 2 碼 (50 個基點)，但這不會阻止美元繼續攀高，尤其是在美元蓄積額外避險魅力的情況下。

周二公布的經濟數據顯示，美國 7 月新屋開工經季節調整下滑 9.6% 至 145 萬戶，是去年初以來最低，7 月工業生產成長 0.6%，優於華爾街預估的 0.3%。

經濟衰退風險升高，不利銅等工業金屬，以及同樣具有工業金屬用途的白金。渣打銀行表示，即使南非的供給有疑慮，白金今年的價格可能只會在低檔徘徊。

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