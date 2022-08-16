〈房產〉安坑輕軌年底通車 沿線4站區周邊仍有2字頭房價

安坑輕軌今 (2022) 年底即將完工，從 2016 年主體工程開工以來，周邊房市漲勢鮮明，房仲業者根據實價登錄統計 9 個站點周邊 500 公尺住宅房價變化，動工 6 年來，有 4 站現今房價還可見親民的 2 字頭，是新北市捷運沿線少數的低單價區域，全線最高的站點是「十四張站」，平均每坪交易價格已直逼 6 字頭。

十四張站今年住宅單價已到 59.3 萬元，台灣房屋央北十四張重劃加盟店店長張博閔表示，捷運十四張站是捷運環狀線和安坑輕軌的交會站，緊鄰央北重劃區，全區都是新建大樓案，且該站是全線唯一位在新店溪東岸市區的站點，因此房價也向新店市中心看齊，今年央北的預售豪宅，就出現一筆成交單價突破 83 萬元的新高紀錄，成為新店的「房市新貴區」。

目前當地的新成屋，成交單價普遍落在 65-75 萬元，主力產品為 2-3 房含車位的電梯大樓，總價預算約 2000-3000 萬元上下。

由於央北開車沿快速道路行駛，約 10 分鐘就可抵達台北市大安區，房價卻僅約大安區的 1/3，加上區段緊鄰廣闊的河濱公園，生活環境舒適，因而當地客源除了新店在地買家之外，還受到許多台北市換屋族、退休族的青睞，為十四張站周邊引進「脫北輕移民」買盤，並推升市場行情。

張博閔指出，除了央北重劃區，全台規模最大的捷運聯開案「M.Ark 新北捷鑽」也座落十四張站，聯開案預估投資金額約 520 億元，可興建總樓地板面積約 25 萬坪的地標大樓群，提供企業總部、景觀住宅及主題性商業設施，今年第二季已正式啟動招商，將創造上萬個就業機會，可望帶動此區的住宅與商辦買氣。

安坑輕軌南端的台北小城、玫瑰中國城、雙城等站點，因鄰近山坡社區，環境清幽，買方大多為新店在地客，產品以 30 年以上的公寓、華廈及透天為主，目前房價僅 2 字頭。

與十四張站僅一站之隔的「新和國小站」，平均住宅單價從 2016 年的 31 萬元，漲至 2022 年的 40 萬元，漲幅將近 3 成，是安坑輕軌的房價增值冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該站雖是新店門牌，但與中和的南勢角鬧區互動密切，由於區段發展成熟，生活機能頗為健全，國小、超商、超市樣樣不缺，不過因周邊為舊市區，房市供給以屋齡逾 30 年的中古屋居多，且過去因近中和區第一公墓，房價不易大漲，直到近年福地辦理遷葬，以及輕軌即將通車，房市交易量與價格才啟動補漲。

第一建經研究中心副理張菱育表示，大多數銀行在核貸時，會根據申貸不動產的所在位置、坪數、申貸人條件等狀況，來評估貸款成數，其中「距離捷運站 500 公尺以內」的物件，因捷運或輕軌的完工通車，可望激勵區域房價上漲，所以行庫的放貸心態相對積極，不少銀行對站點附近的房屋，核貸成數往往高於一般物件，就算是屋齡較高的中古屋，如有捷運加持，也有機會取得 8 成左右的貸款額度，因此有意爭取高成數房貸的買家，可將布局重點鎖定捷運沿線。