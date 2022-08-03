〈房產〉「信義聯勤」單坪260萬拿下北市上半年豪宅王寶座

房市高資產交易戶不畏升息持續買豪宅，實價登錄最新交易，「One Park Taipei 信義聯勤」豪宅今年 5 月 19 樓戶，總價 4 億元成交，單價 260.2 萬元，成為今年目前北市豪宅最高單價戶。

房仲業者指出，「One Park Taipei 信義聯勤」2022 年以來共有 5 筆交易，皆為自然人無貸款購入，總銷售金額近 19 億元，其中有兩筆 11 樓戶最新交易，總價都約 3.6 億元、單價 235 萬元，買家為兩位同姓氏自然人同時購入，推測應是同個家族成員購入同層，比鄰而居。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei 信義聯勤」享大安森林公園第一排景觀，為黃金地段的頂級豪宅，去年最高成交單價是 32 樓的 299 萬元，直逼前央行總裁彭淮南的「300 萬元防線」，而今年最高單價是 19 樓的 260 萬元，符合中高樓層行情，也登上今年上半年台北豪宅王。

截至目前為止，「One Park Taipei 信義聯勤」社區共揭露 41 筆交易，單價全數都站上 220 萬元大關，一戶要價 3、4 億元，不乏家族成員一口氣買下多戶，甚至以全數無貸款的方式購入，住戶身家背景相當雄厚，成為大安區指標豪宅。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行近年不斷釋出選擇性信用管制措施，祭出史上最嚴格的成數限制，目前對於公司法人，以及自然人的高價住宅貸款，都僅有 4 成，且都無寬限期，希望進一步降低非自用住宅購買意願，不過對於口袋較深的高端資產族來說，頂級豪宅具備收藏價值，且在通貨膨脹時代，不動產具抗通膨效應，現金購屋已成為資產配置管道之一。