〈房產〉亞太頂級商辦 首爾、台北及胡志明爲少數的房東市場

全球獨立不動產專業顧問公司萊坊公布最新一季亞太頂級商辦市場報告，調查顯示，23 個亞太城市中，只有首爾、台北、胡志明三座城市因為供不應求，屬於少數的「房東市場」。

萊坊此一統計範圍為亞太地區，包含東亞、東南亞、紐澳、南亞等 23 個主要城市頂級辦公室租金、空置、供需現況。結果顯示，亞太地區頂級辦公室，繼上季租金季漲 0.8% 之後，第二季租金續漲 1%，築底反彈、撬動疫情期間重跌 7% 的租金趨勢線向上，半數以上的市場已經恢復到疫情前的租金水準，連三季復甦後，預期全年租金漲幅將超過 2%。

空置率部分，在科技業推動下，第二季空置率下降 1.9%，只有少數因疫情而封城的地區，不降反升，其餘城市則復甦力道強勁，其中以首爾的空置率 1.6%、台北市 2.43% 的表現最佳。

萊坊調查研究，列入追蹤的 23 個亞太城市中，金邊的空置率 45%、吉隆坡 28%、雅加達 27%、孟買 20%、馬尼拉 19%，中國大陸大部分的一線城市也高居雙位數，因此 65% 的城市屬於有利於承租方議價的「租客市場」。相對來說，只有首爾、台北、胡志明三地因為供不應求，屬於少數的「房東市場」。

新上任且業務實績橫跨中、港、台三地的瑞普萊坊商業不動產服務部資深總監盧佳青表示，台灣在第二季雖然受到本土疫情升溫、升息、金融市場波動的三重挑戰，有部分科技、加密貨幣產業縮編或撤出市場的狀況，但整體商業環境穩定，並未影響商辦租賃需求。

在台北信義計畫區的頂級商辦供給量約 16 萬坪，空置率上季的從 3.54% 下降到第二季的 2.43%，平均租金從每坪每月 3,847 元漲至 4,039 元，空置面積更從 5,700 坪降到 4,000 坪以下，他認為，供給有限及穩定去化，將持續推升租金的漲勢。頂級商辦供不應求，信義計畫區頂級辦公室儼然已成為國內外知名企業首選，租賃市場十分活躍。