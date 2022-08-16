美股重點新聞摘要2022年08月16日

今日操盤前瞻

美國 7 月營建許可、新屋開工、工業生產數據

德國、歐元區 8 月 ZEW 經濟景氣指數

美股財報 (盤前)：沃爾瑪 (WMT)、家得寶 (HD)

末日博士：美國只有經濟硬著陸和通膨失控兩條路可選

曾準確預測 2008 年金融危機爆發而有「末日博士」稱號的羅比尼 (Nouriel Roubini) 警告，鑒於聯準會 (Fed) 推動數十年來最激進的貨幣緊縮，美國經濟接下來只有兩條路可選：經濟硬著陸，或通膨失控。閱讀全文...

大賣空主角原型 Q2 幾乎清倉所有持股 僅留一檔股票

電影「大賣空」(The Big Short) 主角原型、知名基金經理人貝瑞 (Michael Burry) 第二季幾乎出脫手中所有持股，唯一留下的倉位是監獄股 Geo Group(GEO-US)。閱讀全文...

任天堂總部祝融之災 新遊戲母片驚傳燒毀

多家外媒週一 (15 日) 報導，日本電玩大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 位於京都南區的本社開發大樓遭祝融之災，旗下尚未發布的「皮克敏 (Pikmin) 4 」遊戲母片驚傳燒毀，將迫使任天堂重新訂定研發時間表。閱讀全文...

郭明錤：蘋果新款 iPad 生產恐受四川限電干擾但影響有限

知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤周一（15 日）表示，四川的臨時限電可能會影響鴻海 (2317-TW) 位於成都與仁寶 (2324-TW) 位於重慶的 iPad 組裝廠，雖然目前很難評估對生產的影響，但如果停電能在 8 月 20 日前結束，影響應該是有限的。閱讀全文...