蔚來、小鵬、理想汽車7月交車成績亮眼 美股盤前股價走高

中國電動車製造商蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車周一（1 日）公布 7 月交車報告，三家車商皆繳出亮眼成績單，激勵美股盤前股價全面上漲，但須注意淡季因素影響。

小鵬汽車 7 月交付近 1.2 萬輛車 年增 43%

根據數據，小鵬汽車 7 月交付 11,524 輛車，年增 43%，但較 6 月少 3,771 輛，月減近 25%；今年 1 至 7 月累積交付逾 8 萬輛車，為去年同期的 2.1 倍，繼續穩坐銷量冠軍寶座。第二季共交付 28,687 輛車。

小鵬汽車表示，首款面向全球市場的智慧旗艦 SUV 小鵬 G9 即將開放預訂，並於 9 月正式上市。

蔚來汽車 7 月交車輛年增近 27%

蔚來汽車交付 10,052 輛車，年增 26.7%，今年 1 至 7 月共交付 60,879 輛車，年曾 22%；6 月交付 12,961 輛，第二季交付 25,059 輛車。另外蔚來汽車表示，智慧電動中大型 SUV ES7 試駕將在各城市陸續展開，預計 8 月 28 日開啟交付。

理想汽車 7 月交車輛年增 20%

理想汽車 7 月交付 10,422 輛車，年增 21.3%，今年 1 至 7 月累積交付 70,825 輛車，年增 82.8%；6 月交付 13,024 輛車，第二季交付 28,687 輛。

另外根據該公司提供數據，旗下車款理想 L9 目前累計預訂量已經超過 5 萬，其中，確認定購定單數量已經超過 3 萬。

不過巴隆周刊指出，投資人應注意季節性因素會影響汽車銷售結果。此外，花旗分析師 Jeff Chung 在近期的研究報告中警告，典型的季節性模式已受到與新冠疫情相關問題影響。

中國乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）6 月曾表示，政策拉動消費的效果按月減弱，加上 7 月為淡季，料 7 月按年增速將較 6 月放緩。

6 月中國電動車總銷量達到 57.1 萬輛，占總汽車銷量的 26%，就小鵬、理想與蔚來汽車方面，3 家公司共交付 41,280 輛車，刷新各自的紀錄。

截至周一為止，蔚來與小鵬汽車股價今年以來分別下跌約 51% 與 38%，相對的，理想汽車上漲 2%，而標普 500 指數與道瓊工業指數分別下跌 13% 與 10%。

由於通貨膨脹與利率上升，大多數汽車股走跌，截至目前為止，羅素 3000 指數的汽車類股今年平均下跌約 20%。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美股盤前上漲 3.85%，每股暫報 20.49 美元；小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 3.97%，每股暫報 25.40 美元；理想汽車 (LI-US) 上漲 3.99%，每股暫報 34.15 美元。