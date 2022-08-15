〈美股早盤〉美中陸續公布悲觀經濟數據 四大指數開低

美國最新公布的 8 月紐約聯準銀行製造業指數暴跌，創下該項數據指標有史以來第二大單月跌幅，再加上稍早中國公布的經濟數據慘淡，重創市場投資人信心，加劇經濟衰退的擔憂，美股四大指數周一（15 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 50 點或 0.15%，那斯達克綜合指數下跌逾 30 點或 0.25%，標普 500 指數跌 0.33%，費城半導體指數跌 0.38%。

美國紐約 Fed 製造業指數盤前公布最新數據，該指數從 7 月的 11.10 暴跌至 8 月的 - 31.30，遠遜於市場預期的 5.50，跌幅僅次於 2020 年 4 月，主因是訂單與出貨量大幅下降，表明需求突然驟降。該數據加深市場對經濟衰退的擔憂，特別是再加上中國同日稍早公布的多項經濟數據表現不盡理想。

紐約 Fed 製造業指數公布後，美股三大指數期貨延續頹勢，道指期貨跌 0.66%、標普 500 指數期貨跌 0.73%，那指期貨跌 0.55%。

中國 7 月經濟數據全低於預期，受北京政府防疫政策及房地產危機衝擊，製造業和服務業景氣緊縮，中國央行（人行）意外降主要利率拯救經濟，包括中期借貸便利（MLF）、逆回購操作利率雙雙降息，為今年來第二度調降利率。

中國悲觀的經濟數據也影響到部分中概科技股，阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)、拼多多 (PDD-US) 盤前股價紛紛走跌，此外還殃及能源市場，加劇交易員擔憂對中國需求前景的憂慮，國際原油價格一度大跌逾 4%。

其他消息方面，百勝中國 (YUMC-US) 宣布擬將香港大二上市地位轉為主要上市地位，轉換完成後，百勝中國將成為香港 - 紐約雙重主要上市公司。

截至台北時間周一（15 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.03%，至每股 918.34 美元

特斯拉執行長馬斯克周日（14 日）推文表示，特斯拉已經生產超過 300 萬輛車，其中上海廠生產 100 萬輛。此前，中國實施封控措施，加上零件短缺，影響到特斯拉的汽車生產。馬斯克的最新說法顯示，在上海廠 2018 年投產、歷經多年投資後，上海廠現在正生產大量新車。

特斯拉公布的交車數近幾季來一直增加，該公司 7 月表示，第 2 季交車數為 254,695 輛，年比增加增加 26.5%。

理想汽車 (LI-US) 早盤下跌 5.06%，至每股 30.84 美元

中國電動車製造商理想汽車周一公布 2022 會計年度第二季財報，儘管營收與虧損優於市場預期，但第三季財測遠遠不及預期，盤前股價重挫逾 6%，其他中國電動車股蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 也受到拖累走跌。

Poshmark(POSH-US) 早盤大漲 11.69%，至每股 13.18 美元

線上時尚服飾零售商 Poshmark 獲投行巴克萊青睞，將其股票評等從「中立」（equal weight）升至「增持」（overweight），激勵 Poshmark 盤前股價漲逾 5%。巴克萊表示，Poshmark 將從快速成長的二手服裝市場中受惠，尤其是如果消費者在經濟衰退期間減少消費的話。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數報 - 31.3，預期 5.5，前值 11.1

美國 8 月 NAHB 房產市場指數報 49，預期 55，前值 55

華爾街分析：

券商 Oanda 的分析師 Craig Erlam 表示，本周金融市場開局平平，投資人的長期樂觀情緒與中國經濟數據線時相互衝突，並稱投資人表現出「只要 Fed 不過快升息，就對當前的經濟現實視而不見」的奇怪意願，不過這不會維持太久。