緯穎秀5G邊緣應用 攜手網通、電信業者搶海內外商機

雲端資料中心大廠緯穎 (6669-TW) 近年積極搶攻 Open RAN、邊緣運算應用商機，今 (18) 日宣布將參與 Big5G 2022，也透露持續與國際網路設備大廠 Ciena 合作，大搶歐美應用商機，在國內也與電信業者合作，推展自動化移動機器人 (ARM) 應用。

緯穎總經理張順來表示，緯穎目標提供一個靈活、易於擴展，並且能為各種邊緣運算應用進行優化的硬體平台，以支援各種邊緣運算應用，緯穎目前已在多個區域市場參與 5G 邊緣運算計畫，未來也將投入更多應用部署。

緯穎自行開發的 EP100 多功能平台，可應用在 5G 開放性網路中的分散式單元 (DU)、中央單元 (CU)、5G 核心網路 (5G Core) 等，其中，在歐美市場上，緯穎表示，正持續與網路設備大廠 Ciena 合作，除參與全球最大電信鐵塔供應商在德國的 5G 智慧工廠驗證場域專案外，也共同合作為美國大型電信商開發基於 5G 網路的低延遲混合實境 (MR) 應用。

緯穎同步參與開放網絡基金會 (ONF) 與德國電信 (Deutsche Telekom) 進行 SD-RAN 5G 驗證計畫，將 EP100 用於無線接取網智慧控制器，並參與西班牙電信業者 Telefonica 在西班牙馬拉加的 5G 應用示範計畫，作為邊緣應用服務所需的運算基礎。

除海外布局外，緯穎指出，在台灣也參與電信業者以 5G 為基礎的超低延遲、沉浸式全息體驗計畫，並將自行開發的 EP100 實際應用在自身工廠自動化開發計畫，實踐以 5G 網路為基礎的自動化移動機器人 (ARM) 應用。