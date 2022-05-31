〈緯穎股東會〉長短料下半年舒緩 墨西哥新廠下月動土

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (31) 日召開股東會，展望今年，緯穎表示，整體產業大環境、政經局勢並沒有比去年好，不過依目前供應鏈情況判斷，長短料狀況可望在下半年舒緩，中長期資料中心、邊緣運算需求仍看旺，馬來西亞二期工程、墨西哥新廠也預計下月動土。

小股東關心中國封控影響，董事長林憲銘回應，緯創 (3231-TW) 集團在中國多個省份都有布局，且昆山營運經過調整後，也不像以前複雜，加上過去全球化布局效益浮現，認為這次集團受到的衝擊是小的，而緯穎主要生產據點在廣東中山、墨西哥、台灣，營運也相對穩健，僅貨運較為挑戰。

林憲銘進一步指出，過去緯創集團開始進行全球化布局時，雖然一開始看不到影響，但在關鍵時刻幫助就會浮現，尤其是美中貿易戰、區域政治影響下，供應鏈從長鏈變為短鏈，廠商的風險控管、客戶服務更具挑戰。

針對長短料議題，緯穎總經理張順來則補充，依目前來看下半年可望舒緩，也期盼明年股東會時，長短料不會再是困擾營運的議題。

展望未來，緯穎副董事長暨執行長洪麗甯說，面對產業新的競爭者，緯穎要跑得比別人快、技術要比別人強，需求面來看，在企業數位轉型、5G、AI、元宇宙等議題持續發酵下，樂觀將推升雲端運算需求、資料中心成長，緯穎也將審慎應對各種供應鏈風險，並與上下游供應鏈合作維持營運穩定。

另一方面，緯穎在去年 12 月也正式動土馬來西亞自有後端組裝新廠一期工程，預計 2023 年完工啟用，洪麗甯也透露，馬來西亞二期工程、墨西哥新廠將預計在第二季底動土新建，以支應未來客戶需求成長。