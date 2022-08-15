〈中國限電〉四川下令企業生產停工 打亂代工廠生產營運步調

中國多地近日出現連日高溫，也導致供電出現問題，四川省政府最新公告，為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停 6 天至 20 日，台灣代工廠中包含仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 在當低均設有工廠，停電效應恐重擊當地廠區生產。

由於事發突然，四川省政府昨晚才緊急宣布企業生產停工一事，讓各廠商未有時間做足準備，緯創稍早回應，目前仍在確認當地廠區狀況，仁寶則尚未回覆相關訊息，不過據悉，兩大代工廠四川成都廠區皆占生產營運有一定比重。

四川省昨晚緊急公告，為確保民生用電、不出現拉閘限電等情況，經研究決定，自 8 月 15 日起，取消主動錯避峰需求響應，在全省 (除攀枝花、涼山) 的 19 個市 (州) 擴大工業企業讓電予民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶 (含白名單重點保障企業) 實施生產全停 (保安負荷除外) 放高溫假，讓電予民，時間自 8 月 15 日 00 點起至 20 日的 24 點。

四川其實是中國供電大省之一，在中央政府西電東送、西氣東輸、南水北調等工程中，扮演關鍵角色，由於近期中國多地面臨炎熱高溫，推升各地用電暴增，四川省近日高溫更達攝氏 40 度以上，讓自身用電也暴增，讓當局不得不採取限電措施因應。