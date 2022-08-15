飯店業否極泰來 寒舍看好下半年 雲品估營收逐月增

飯店業者第二季多呈虧損狀態，不過，進入第三季後，隨著國旅復甦加上適逢暑假旺季，多家飯店業者均表態，營運動能將快速轉強，寒舍 (2739-TW) 指出，下半年營運表現可期，將積極強化與國內外旅行社合作，深耕國旅市場，雲品 (2748-TW) 則看好，陸續進入企業聚餐和工商活動的旺季，業績可望逐月成長。

寒舍指出，礁溪寒沐酒店於 6 月中旬推出春夏線上旅展，即帶入約 1800 萬元的營收，創歷年春夏線上旅展的業績新高，而第三季營運動能更是明顯轉強，7 月中旬悠遊國旅補助方案上路後，激勵礁溪寒沐 7 月平日住房率達 70%，假日住房率更是近全滿。

寒舍旗下台北喜來登大飯店配合國旅補助推出悠遊住，不到一個月訂房也達近千晚。

另一方面，寒舍 5 月新開出的台北市寒居酒店，暑期平日住房率約 70%，假日住房率更達 85%。

隨著邊境陸續開放，寒舍表示，已積極與國內外旅行社洽談合作，並鎖定東亞的韓國、新加坡、馬來西亞等國的商務旅遊，擬定促銷方案，全力加強布局國內外團客市場。

雲品則指出，進入第三季後，隨著疫情趨緩，內需餐飲市場回溫，宴會辦理復甦，加上悠遊國旅補助等刺激消費，營收表現已逐步回穩。

其中，雲品於本月底有台東紅葉谷綠能溫泉園區將開始營運，下半年也進入企業聚餐與工商活動的旺季，營運動能將持續增強，雲品看好，業績可望逐月成長。

雲品進一步提到，針對未來跨境旅遊開放，持續與各大國際 OTA、旅行社和企業合約客戶，加強布局國際旅客的散客市場，力求全年營運由虧轉盈。