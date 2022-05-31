〈緯穎股東會〉配息率較往年低 董座：現金是未來競爭條件之一

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (31) 日召開股東會，會中通過去年盈餘分配案，每股擬分配 25 元現金股利，配發率約 50.54%，略低於過往水準，董事長林憲銘解釋，各公司在手現金是競爭條件之一，除考量未來 1-2 年營運成長所需外，也因應近年生產成本提升、升息等挑戰儲備資源。

緯穎過去幾年配息率均逾 6 成以上，但今年僅 50.54%，相對保守，預計發出約 43.71 億元，林憲銘說，觀察最近一年所有的指數、指標變化，加上升息、原物料成本高漲，企業在手現金將是未來競爭關鍵條件之一。

林憲銘進一步指出，過去一年資金成本相當高，尤其供應鏈缺料導致產業庫存壓力升高，而儲備庫存就需有資金需求，加上利息支出，都是企業營運面臨的挑戰。

展望未來，林憲銘說，緯穎所處的伺服器雲端產業需求仍樂觀，因應未來 1-2 年的成長動能，要提前準備、儲備所需的必要資源，而今年配息率也維持在 50% 之上，希望在與股東共享營運果實的同時，也照顧到未來發展。

緯穎今日也通過，擬在普通股不超過 1.7 萬仟股額度內，視市場狀況及公司需求，以辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或現金增資發行普通股，或以私募方式辦理現金增資發行普通股，或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案等，擇一或以搭配方式進行籌資。