中國央行拚經濟 意外降MLF利率10個基點

中國人民銀行周一（15 日）展開人民幣（下同）4,000 億元 1 年期中期借貸便利政策利率（MLF）操作，且意外將利率調降 10 個基點，為 1 月以來首見，以支撐經濟成長，激勵 A 股三大指數盤中翻紅。

中國央行周一展開 4,000 億元 1 年期 MLF 操作和 20 億元 7 天期逆回購操作，中標利率分別為 2.75%、2.10%，上次分別為 2.85%、2.0%，經濟學家原估 1 年期 MLF 利率按兵不動。央行周一有 20 億元逆回購到期，8 月有 6,000 億元 MLF 到期。

A 股三大指數周一開低，上證指數開低 0.26%，創業板指跌 0.08%，隨後全面翻紅。中國 10 年期公債殖利率應聲降 4 個基點至 2.69%。

法國東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，中國央行下調利率，顯示當局仍關切信用需求疲弱的問題，通膨壓力則仍溫和。

在中國央行尚未公布最新決策前，華泰證券就預料本月 MLF 可能小幅縮減，並提出三大理由。

第一，就到期金額而言，本月 MLF 到期規模為 6,000 億，遠高於前幾個月的 1,000-2,000 億，因此，縮量操作具一定空間。

第二，8 月流動性缺口不大，尤其是 MLF 利率與同業存單利差近 100 基點，MLF 利率某種程度上已是「懲罰性利率」，銀行等申報意願可能不高。

第三，最近多地提出房地產紓困政策，協助「保交樓」，風險似乎未進一步提高。