多家中國國企傳紐交所下市 阿里巴巴等中概股開盤全倒

中概股周五（12 日）早盤全面走跌，主因是受到稍早其他中國大型國有企業紛紛宣布擬將美國存託股份（ADR）從紐約證券交易所下市消息影響。市場分析師預估未來恐將有更多中企下市，而且不看好中美雙方能就審計問題達成協議。

截稿前，中概科技股包括阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度(BIDU-US)、拼多多(PDD-US) 早盤皆跌逾 1%-3%，噩耗也殃及中國電動車股，理想汽車 (NIO-US)、蔚來汽車(LI-US)、小鵬汽車(XPEV-US) 早盤分別下跌 1.3%、1.9% 與 3.17%；Kraneshares CSI 中國網路基金 ETF(KWEB-US) 下跌逾 2%。

美股開盤前，中國人壽 (LFC-US)(601628-CN)、中國石化 (SNP-US)(600028-CN)、中國鋁業 (ACH-US)(601600-CN) 和中國石油 (PTR-US)(601857-CN) 、上海石化 (SHI-US)(600688-CN) 五家中國國有企業都個別發表聲明表示，將申請 ADR 從紐約證券交易所下市。

外媒報導稱，主因原因是圍繞在審計問題，以美中兩國日益緊張關係影響。包括阿里巴巴與百度在內約 200 家在美國上市的中國公司都面臨下市危機，因為美國監管機構無法核實這些企業的財務審計。

對於中概股退市，大陸證監會同日回應指出，上市和下市都屬於資本市場常態。

盛寶金融（Saxo Markets）市場策略師 Redmond Wong 表示，美國監管機構審查這些中國國有企業可能從中獲得數據或資訊，因此中國政府對於審查一事一直猶豫不決。

先前中國網約車巨擘滴滴出行就是在中國監管機構的壓力下從紐交所下市，其原因也是擔心龐大的數據將暴露在外國勢力前面。中國電商龍頭阿里巴巴有鑑於此，才有隨後在港股雙重主要上市的計畫。

蘇黎世 GAM investment Management 投資主管 Jian Shi Cortesi 表示，審查一直是中概股的隱患，預估未來還會有更多中國企業自願從紐交所下市，或轉為在香港上市。

EFG 香港資產管理公司基金經理 Daisy Li 表示，下市消息將影響投資人對中國 ADR 的情訊，目前投資人對 ADR 持悲觀看法，認為不太可能就審計問題達成協議。