寧德時代加速海外布局 砸逾70億歐元在匈牙利建廠

中國電池製造商寧德時代周五（12 日）表示計劃在匈牙利投資 73.4 億歐元（約 75.6 億美元）建造大型電池工廠，為賓士、寶馬（BMW）、福斯、Stellantis(STLA-US) 在內的歐洲汽車製造商供應電池。其中賓士將是第一個從新廠獲得電池供應的合作夥伴，意味著該廠在初期已獲得一筆大單。

寧德時代表示，歐洲擴廠的目的是要滿足海外市場的需求，新廠位於匈牙利的德布勒森（Debrecen）市，建設周期為 64 個月，整體電池產能高達 100GWh。

這也是寧德時代繼今年初首座德國圖林根州電池廠獲生產許可後，第二座海外電池廠。德國廠首批電池預估今年底前生產，初期的年產能約為 8GWh，之後增加到 14GWh，最終投資額預計將達到 18 億歐元。

德國豪車製造商賓士同日聲明表示，賓士將是第一個獲得寧德時代匈牙利電池廠供應的合作夥伴，替自家下一代電動車供應電池，這不僅意味著該廠在初期就拿到一筆相當龐大的訂單，也讓公司有望在 2030 年前，全球 8 個生產基地實現電池產能超過 200GWh 目標的里程碑。

市場人士認為，寧德時代正快速布局海外市場業務，特別歐洲市場的布局是該公司今年的重心。

相比寧德時代 2021 年 16.7% 的海外裝機量占比，今年上半年的海外電池裝機量規模達到近 16.5GWh 左右（海外電池裝機量占其總出貨量的 23.9% 左右），相比去年的不足 8GWh 實現年增翻倍的成長，緊追 LG Energy（25.6GWh）與 Panasonic（19.9GWh），海外進展快速。

寧德時代 (300750-CN) 周五收跌 1.57%，報人民幣 502 元。