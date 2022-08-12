多家中國國營企業共同宣布將自美股退市

包括中國人壽 (China Life Insurance)(LFC-US)(601628-CN) 和石油巨頭中石化 (Sinopec)(SNP-US)(600028-CN) 在內的幾家中國國有企業，周五 (12 日) 宣布將從美國股市退市的計畫。

這些公司還包括中國鋁業 (Chalco)(ACH-US)(601600-CN) 和中石油 (PetroChina)(PTR-US)(601857-CN)，都個別發表聲明表示，它們將申請將其美國存託股票 (ADS) 從紐約證券交易所 (NYSE) 退市。

這 4 家公司將繼續在香港和中國股市掛牌上市交易。

中國證監會發表聲明表示：「這些公司自在美上市以來，嚴格遵守美國資本市場的規則和監管要求，出於自身業務考慮做出了退市選擇。」

中國和美國一直在就解決長期存在的審計糾紛進行談判，如果不能遵守美國審計規則，中國公司可能會被趕出美國交易所。

這些公司在被確定為不符合美國監管機構的審計標準後，於 5 月被列入《外國公司責任法案》(HFCAA) 名單。中國人壽和中石化周五發表的聲明中沒有直接提及審計糾紛。

這 4 家公司均表示，與其他主要上市場所相比，他們在美國的股票交易量很小。

中石油在其聲明中指出，由於許多上市交易所的規則存在差異，因此履行其 ADS 在 NYSE 上市所必需的披露義務存在「相當大的行政負擔」。

中國人壽和中國鋁業表示將於 8 月 22 日申請退市，10 天後退市生效。中石化和中石油表示，它們的申請將於 8 月 29 日提出。