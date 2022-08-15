〈陸港盤後〉中國央行意外調降MLF利率 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周一（15 日）收盤漲跌互見，創業板指大漲逾 1%，原因是央行意外下調 1 年期中期借貸便利（MLF）政策利率，提振市場信心，但 7 月經濟復甦力道意外疲弱，凸顯新一波疫情對消費者與企業支出的衝擊。

證券時報報導，滬指周一收盤跌 0.02% 至 3,276.09 點，深成指漲 0.33% 至 12,460.22 點，創業板指勁漲 1.03% 至 2,718.59 點；兩市成交額合計人民幣 9,764 億元，「北向資金」淨流入 10.87 億元。

煤炭、電力、有色、化工、鋼鐵等景氣循環股齊揚，光電、鋰礦、儲能、風電、智慧電網等類股表現活躍；旅遊、銀行、保險、券商、醫藥、釀酒等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.67%，恒生科技指數跌 0.9%。

中國央行周一展開 4,000 億元 1 年期 MLF 操作和 20 億元 7 天期逆回購操作，中標利率分別為 2.75%、2.10%，上次分別為 2.85%、2.0%，經濟學家原估 1 年期 MLF 利率按兵不動。央行周一有 20 億元逆回購到期，8 月有 6,000 億元 MLF 到期。

法國東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，中國央行下調利率，顯示當局仍關切信用需求疲弱的問題，通膨壓力則仍溫和。

澳盛銀行（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆說，央行下調利率出乎意料，這可能是央行對上周五金融數據的回應。「政府對經濟成長仍保持謹慎，不願撒手不管。」他表示，「央行調降利率，也有利於減緩市場對政治局會議可能放棄全年成長目標的擔憂。」

楊宇霆說，7 月經濟數據看起來也不太妙，「清零政策」持續拖累服務業和家庭消費。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，7 月工業生產較去年同期成長 3.8%，增幅小於 6 月的 3.9%，且遠不如經濟學家預估的 4.3%。

上月零售銷售增幅放緩至 2.7%，頭七個月固定資產投資增長 5.7%，成長率也遜於經濟學家原估的 6.2%。